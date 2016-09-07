Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан

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Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан

Фото департамента государственных доходов г. Астана.

За совершение экономических преступлений из Армении экстрадирован гражданин Казахстана, он будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

58-летний Сурен Манасян обвиняется в создании лжепредприятий в составе организованной группы, а также в оказании содействия уклонению от уплаты налогов, повлекшее причинение особо крупного ущерба государству на сумму более 200 миллионов тенге.

Сейчас Манасян водворен в следственный изолятор Астаны.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Малинка
Малинка
А Мади Раимов ,который был экстрадирован из солнечной Грузии,вышел по уголовному делу без максимальных потерь,при этом урон государству был нанесен в виде не уплаченных налогов.Арестованное имущество вернули.
Доказать все элементы экономического преступления тяжело.
Ну и этот парень не тупой наверно.
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07.09.2016, 15:15
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