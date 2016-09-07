Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан

Фото департамента государственных доходов г. Астана.
За совершение экономических преступлений из Армении экстрадирован гражданин Казахстана, он будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.
58-летний Сурен Манасян обвиняется в создании лжепредприятий в составе организованной группы, а также в оказании содействия уклонению от уплаты налогов, повлекшее причинение особо крупного ущерба государству на сумму более 200 миллионов тенге.
Сейчас Манасян водворен в следственный изолятор Астаны.
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