Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан

Фото департамента государственных доходов г. Астана.

За совершение экономических преступлений из Армении экстрадирован гражданин Казахстана, он будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

58-летний Сурен Манасян обвиняется в создании лжепредприятий в составе организованной группы, а также в оказании содействия уклонению от уплаты налогов, повлекшее причинение особо крупного ущерба государству на сумму более 200 миллионов тенге.