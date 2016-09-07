Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена

Автор:
Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена

Сотрудниками правоохранительных органов Алматы установлена личность потерпевшего, части тела которого были найдены в мусорном баке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

"Начато досудебное производство по факту обнаружения частей тела неизвестного мужчина в Алматы по статье 99 УК РК. Проведены специальные мероприятия с целью установления личности потерпевшего, свидетелей и очевидцев, а также лиц, причастных к совершению преступлению.

Сотрудниками полиции была установлена съемная квартира, где было совершено преступление и личность потерпевшего. Кроме того, установлено подозреваемое лицо, в настоящее время принимаются меры по его задержанию", - сообщил Алмас Садубаев.

Напомним, сегодня утром в Алматы в мусорном контейнере были обнаружены отрезанная голова и конечности человека.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 11:22
  
Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы
24.08.2016, 12:27
  
Труп в багажнике своего авто обнаружила россиянка
16.08.2016, 14:02
  
Обгоревший труп беременной жительницы ЮКО нашли на берегу реки 1
28.07.2016, 16:07
  
В Заречном-4 нашли труп мужчины 1
28.06.2016, 10:44
  
Подозреваемого в убийстве студента в Астане выпустили на свободу
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы
Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину 3
Число приверженцев нетрадиционных религий в Казахстане достигло 16 тыс человек 4
​Муж Баян Есентаевой подозревается в изнасиловании
У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг
​Еркеш Шакеев рассказал как погиб его сын
Информация о бомбе в доме в Рудном не подтвердилась
На взятке в 1 млн долларов поймали начальника Хоргоса 2
Теракт, подобный 11 сентября, планировали радикалы из Алматинской области 4
КНБ: Расследование теракта в Актобе завершено