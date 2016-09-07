Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена

Сотрудниками правоохранительных органов Алматы установлена личность потерпевшего, части тела которого были найдены в мусорном баке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
"Начато досудебное производство по факту обнаружения частей тела неизвестного мужчина в Алматы по статье 99 УК РК. Проведены специальные мероприятия с целью установления личности потерпевшего, свидетелей и очевидцев, а также лиц, причастных к совершению преступлению.
Сотрудниками полиции была установлена съемная квартира, где было совершено преступление и личность потерпевшего. Кроме того, установлено подозреваемое лицо, в настоящее время принимаются меры по его задержанию", - сообщил Алмас Садубаев.
Напомним, сегодня утром в Алматы в мусорном контейнере были обнаружены отрезанная голова и конечности человека.
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