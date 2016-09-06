​Еркеш Шакеев рассказал как погиб его сын

Сафар Шакеев погиб в результате несчастного случая, упав в воду, когда слишком близко подошел к шлюзу на дамбе реки Есентай.

Известный казахстанский композитор Еркеш Шакеев на своей странице в Facebook рассказал подробности гибели сына Сафара.

Отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети о причине смерти сына, Шакеев подтвердил ранее сделанное заявление о том, к гибели молодого человека привел несчастный случай, передает ИА Новости-Казахстан.

"Он погиб в результате несчастного случая, вследствие того, что близко подошел к шлюзу на дамбе реки Есентай. Уверенно считаю, что там сошел небольшой оползень, так как на том месте, где его видели в последний раз, отсутствует часть берега", - написал музыкант.

По его информации, свидетельница показала, "что он помыл лицо, и указала место, где он стоял, однако на сегодняшний день там невозможно дотянуться до воды ни при каких обстоятельствах".

Шакеев поблагодарил за огромную поддержку людей, разделивших боль его семьи.

"Каждое ваше благородное слово и тепло, которым вы согрели меня и мою семью, реально укрепляет нас, так как жить с осознанием такой потери очень непросто. Я искренне восхищен чистотой ваших сердец и желанием разделить боль нашей семьи", - отметил Шакеев.

Вместе с тем он подчеркнул, что считает себя вправе на своей странице "отметить также мерзавцев, подонков и просто ничтожных людей, которые пытаются нанести удар побольнее и в самое сердце".

"Обращаясь к ним, хочу сказать: подумайте хорошо о том, что любой ментальный импульс возвращается обратно и уверен, что ввиду вашей ничтожности, вы не выдержите даже один процент такого давления внешнего мира. Поэтому поберегите себя и ваших родных, наверняка они любят, даже таких как вы. Наверное, это нелегко быть подонком и мне вас искренне жаль", - написал композитор.

Всем "желающим ударить исподтишка" Шакеев порекомендовал поговорить с ним "лицом к лицу, по-мужски", пообещав постараться уделить им время, которого у него "теперь слишком много".

Сафар Шакеев пропал в Алматы рано утром 16 июля. Поисками молодого человека занимались полицейские, друзья, многочисленные волонтеры. Спустя 12 дней его тело было обнаружено в реке Есентай.