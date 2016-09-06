Информация о бомбе в доме в Рудном не подтвердилась

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Информация о бомбе в доме в Рудном не подтвердилась

Сотрудники силовых структур не обнаружили взрывного устройства в жилом многоэтажном доме в Рудном. Жильцы вернулись в свои квартиры.

Информация о наличии взрывного устройства в девятиэтажном доме в Рудном не подтвердилась, сообщил Рудненский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает ИА Новости-Казахстан.

Ранее сообщалось, что жильцы девятиэтажного дома по улице Ленина в городе Рудный Костанайской области были эвакуированы поздно вечером в минувшее воскресенье после поступления информации об угрозе взрыва.

Для них были подготовлены спальные места в четырех школах и гостиницах города. К месту эвакуации были поданы автобусы. "Мероприятия по проверке информации об угрозе взрыва в доме №70 по улице Ленина завершились, информация не подтвердилась", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры в понедельник вечером.

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