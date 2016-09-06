На взятке в 1 млн долларов поймали начальника Хоргоса

Он получил взятку за положительное решение результатов инвестиционного тендера.
С поличным задержан Президент Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос Василий Ни. Его поймали при получении взятки в размере 1 млн. долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.
Следствием установлено, что Президент Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос Ни путем вымогательства, через своего подчиненного руководителя отдела по работе с инвесторами Сайдуллаеву, получил взятку в сумме 1 млн. долларов США от представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» за положительное решение результатов инвестиционного тендера, а именно за признание победителем данного ТОО по строительству гостиничного комплекса 5 – го класса на территории международного центра.
В настоящее время Ни задержан на основании ст. 128 УПК РК.
Проводится досудебное расследование.
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