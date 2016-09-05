Теракт, подобный 11 сентября, планировали радикалы из Алматинской области

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Теракт, подобный 11 сентября, планировали радикалы из Алматинской области

Задержанные в Алматинской области радикалы планировали угнать самолет для совершения теракта, передает РИА Новости.

Для достижения большого резонанса ими (радикалами) рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей, сообщили в понедельник в комитете нацбезопасности Казахстана.

«Кроме этого, проводили разведку аэропорта города Талдыкорган, изучали возможность угона гражданского или военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США», - сообщили в КНБ.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области 18 августа сотрудниками комитета национальной безопасности проведена спецоперация по задержанию четырех членов радикальной группы, планировавшей серию терактов на территории Казахстана. Радикальная группа состояла из четырех человек. Руководил ими 42-летний гражданин Кыргызстана, уроженец Ошской области. Остальные члены группировки - граждане Казахстана в возрасте от 25 до 30 лет, уроженцы Алматинской области.

У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и религиозно-экстремистские материалы, которые находились по местам их проживания и в специально обустроенных тайниках.

Сообщалось также о нейтрализации планов радикалов по совершению вооруженных нападений на сотрудников и места дислокации подразделений КНБ, полиции и воинских частей, на следующем этапе ими были намечены террористические атаки на места массового скопления населения.

Также в КНБ сообщали, что задержанные в Алматинской области радикалы не причастны к ранее совершенными терактами в Актобе и Алматы, а также предотвращенным терактом в Карагандинской области.

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