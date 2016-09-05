КНБ: Расследование теракта в Актобе завершено

Перед судом предстанут 30 подозреваемых - 9 террористов, 18 недоносителей и 3 укрывателя.
Как рассказал в ходе брифинга в Комитете национальной безопасности представитель штаба антитеррористического центра Сакен Мынбаев, перед судом всего предстанут 30 человек,сообщает Zakon.kz.
«По факту террористических нападений 5 июня в городе Актобе расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены на ознакомление. Всего было возбуждено 77 уголовных дел, которые объединены в одно производство», - сказал он.
При этом спикер утонил, что на данный момент 21 фигурант дела заключен под стражу, десять «отказников» и три пособника находятся под защитой, в связи с принятием мер безопасности.
«По делу назначено и проведено 215 различных судебных экспертиз и 26 расследований. По согласованию с прокуратурой области, срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых судом продлены до четырех месяцев. Всего в суд будет направлено 30 подозреваемых: 9 террористов, 18 недоносителей и три укрывателя. В отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования из-за смерти, и они захоронены в соответствии с действующим законодательством», - указал представитель штаба.
По его словам, также следствием сделан вывод, что теракт совершен "спонтанно".
«Этот акт терроризма произошел спонтанно, под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя ДАИШ, так называемого «Шейха аль-Аднани» о совершении в месяц рамазан терактов в странах проживания», - заключил Мынбаев.
Напомним, группа людей 5 июня совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Были госпитализированы 23 пострадавших.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что произошедшее в Актобе было террористической вылазкой последователей салафизма. На следующий день после теракта в Актобе в Казахстане введен "желтый" уровень террористической опасности сроком на 40 суток, который затем несколько раз продлевался и будет действовать до 15 января 2017 года. Шейх Абу Мухаммад аль-Аднани, которого называли официальным представителем и вторым человеком запрещенной в Казахстане террористической организации "Исламское государство" (ИГ), уничтожен в результате авиаудара российских истребителей в провинции Алеппо в Сирии.
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