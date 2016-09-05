КНБ: Расследование теракта в Актобе завершено

Автор:
КНБ: Расследование теракта в Актобе завершено

Перед судом предстанут 30 подозреваемых - 9 террористов, 18 недоносителей и 3 укрывателя.

Как рассказал в ходе брифинга в Комитете национальной безопасности представитель штаба антитеррористического центра Сакен Мынбаев, перед судом всего предстанут 30 человек,сообщает Zakon.kz.

«По факту террористических нападений 5 июня в городе Актобе расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены на ознакомление. Всего было возбуждено 77 уголовных дел, которые объединены в одно производство», - сказал он.

При этом спикер утонил, что на данный момент 21 фигурант дела заключен под стражу, десять «отказников» и три пособника находятся под защитой, в связи с принятием мер безопасности.

«По делу назначено и проведено 215 различных судебных экспертиз и 26 расследований. По согласованию с прокуратурой области, срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых судом продлены до четырех месяцев. Всего в суд будет направлено 30 подозреваемых: 9 террористов, 18 недоносителей и три укрывателя. В отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования из-за смерти, и они захоронены в соответствии с действующим законодательством», - указал представитель штаба.

По его словам, также следствием сделан вывод, что теракт совершен "спонтанно".

«Этот акт терроризма произошел спонтанно, под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя ДАИШ, так называемого «Шейха аль-Аднани» о совершении в месяц рамазан терактов в странах проживания», - заключил Мынбаев.

Напомним, группа людей 5 июня совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Были госпитализированы 23 пострадавших.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что произошедшее в Актобе было террористической вылазкой последователей салафизма. На следующий день после теракта в Актобе в Казахстане введен "желтый" уровень террористической опасности сроком на 40 суток, который затем несколько раз продлевался и будет действовать до 15 января 2017 года. Шейх Абу Мухаммад аль-Аднани, которого называли официальным представителем и вторым человеком запрещенной в Казахстане террористической организации "Исламское государство" (ИГ), уничтожен в результате авиаудара российских истребителей в провинции Алеппо в Сирии.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.09.2016, 17:10
  
Теракт, подобный 11 сентября, планировали радикалы из Алматинской области
02.09.2016, 22:39
  
12 человек задержаны по обвинению в попытке совершить теракт в Актюбинской области 4
02.09.2016, 12:50
  
Казахстанцы смогут сообщать об угрозах терактов по номеру 110
02.09.2016, 10:12
  
Офицер в деле о теракте в Актобе из свидетеля стал подозреваемым 12
31.08.2016, 20:13
  
Призывавшего к терактам в Актобе пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили в Алеппо 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Теракт, подобный 11 сентября, планировали радикалы из Алматинской области
В КНБ РК рассказали о целях задержанных террористов в Карагандинской области
Тохтару Тулешову предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений
Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание 1
7 сельских акимов поймали на взятках в ЮКО
Второй день ищут ​бомбу в 9-этажном доме в Рудном
Более 70 сотовых телефонов изъяли в одном из торговых домов Алматы
Генпрокуратура РК ответила на обращение жителей Актау из-за изнасилования девочки 1
Нашедший 6-летнюю девочку житель Актау рассказал подробности
Школьница убившая мужчину оправдана в суде Костанайской области