В КНБ РК рассказали о целях задержанных террористов в Карагандинской области

Террористы планировали взорвать российскую воинскую часть около Балхаша, передает РИА Новости со ссылкой на КНБ РК.

Часть обезвреженных в 2016 году в Казахстане радикальных групп действовала по инструкциям боевиков международных террористических организаций; целью задержанных террористов была воинская часть РФ около Балхаша, сообщили в понедельник в Комитете нацбезопасности республики.

"В июне в Карагандинской области пресечена деятельность двух связанных между собой групп радикальных лиц. При этом общая координация осуществлялась из-за рубежа казахстанским боевиками", - говорится в сообщении КНБ.

По данным ведомства, "члены одной из них готовились к переправке в зоны боевых действий и были перехвачены при попытке незаконного пересечения границы Казахстана".

"Участники другой группы готовили террористические атаки в Казахстане. При этом выбрано было несколько целей, среди которых рассматривалась российская воинская часть около города Балхаш", - говорится в сообщении ведомства, передает tengrinews.kz.

Арестовано 8 человек, еще один совершил самоподрыв при задержании.

Обнаружено 4 схрона, которые радикалами были обустроены в окрестностях города Балхаша, поселка Гульшат и на станции Балхаш прямо в огороде родительского дома одного из них. Об этом родители террориста даже не подозревали.

В схронах изъяты ружья, боеприпасы к ним, а также большое количество компонентов самодельных взрывных устройств - корпуса, химические вещества, средства для инициации взрыва, металлические поражающие элементы.

Для изготовления взрывных устройств радикалы использовали подручных средства, заполненные поражающими элементами из болтов, гаек и обрезков гвоздей. Практическими испытаниями в безлюдной местности определяли мощности устройств.

"Участники группы успели изготовить 2 таких устройства в виде "поясов шахида", которые подорвал при задержании один из них. Изъятых компонентов достаточно для создания еще порядка 50 самодельных взрывных устройств. По оценкам наших экспертов, такое количество взрывчатки можно использовать для полного разрушения многоквартирного жилого дома", - сообщили в КНБ.

По данным ведомства, в отношении задержанных ведется досудебное расследование по статьям 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 257 "Создание и участие в деятельности террористической группы", 287 "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и 288 "Незаконное изготовления оружия" УК РК.

Как сообщалось ранее, все они являются приверженцами радикального течения салафизм.