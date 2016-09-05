Тохтару Тулешову предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений

Дело поступило в суд под грифом «Секретно».

Судебное заседание по делу Тохтара Тулешова начнется 14 сентября в стенах Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в Астане. Об этом сегодня на брифинге сообщил Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам военного суда Жандос Мусабек-улы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Тохтар Тулешов обвиняется в совершении 16 преступлений УК РК. Помимо него, по делу проходит 25 человек, 13 из которых на данный момент находятся под стражей, 12 под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов.

«29 августа 2016 года в производство специализированного военного суда по уголовным делам поступило уголовное дело в отношении Тулешова и других фигурантов дела. Главный фигурант Тулешов обвиняется по ряду преступлений, среди них создание и руководство ОПГ , похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату и удержанию власти, насильственное изменение конституционного строя РК, создание и руководство экстремистской группы, создание и руководство транснациональных преступных сообществ, и равное участие в ней. Финансирование деятельности преступных сообществ, а равно участие в них, финансирование преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования, бандитизм. Также за незаконное приобретение, сбыт и передачу, хранение перевозку оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Таким образом, Тулешову предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений» - сказал Жандос Мусабек-улы.

«Также по делу проходят 25 подсудимых и их адвокаты. Среди них Бактыбаев Ильяс, пенсионер, государственный советник юстиций 2-го класса и Доскалиев Хибратулла, пенсионер, генерал-майор полиции. Они обвиняются в пропаганде и публикации призывов к захвату и удержанию власти, а равно насильственному изменению конституционного строя РК, создание и руководство экстремистской группы, а равно участие в ее деятельности, - продолжил список обвиняемых председатель.

«Кроме того, Жумин Бекзат командир войсковой части, полковник, а также Пернибаев Кайрат, командир воинской части, подполковник. Они обвиняются в получении взятки. Айтбеков Сакен, первый заместитель начальника ДВД ЮКО, полковник юстиции обвиняется в создании и руководстве ОПГ , и злоупотреблении должностными полномочиями», - добавил он.

Объем уголовного дела составляет 300 томов, по нему проходят 104 свидетеля, 17 потерпевших и 17 представителей потерпевших. Дело поступило в суд под грифом «Секретно».

«По результатам предварительного слушания, состоявшегося сегодня дело принято в производство суда, слушания назначен на 14 сентября 2016 года. Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам» - подытожил Мусабек-улы.