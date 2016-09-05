Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание

Устанавливается степень вины родителей ребенка в случившемся.
Уголовное дело расследуется по факту пожара, в результате которого сгорел 4-летний мальчик, передает Zakon.kz.
Как сообщил официальный представитель ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров, по данному факту расследуется уголовное дело по ст.141 ч.2 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего. Назначены все необходимые экспертизы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, 2 сентября в загоревшемся микроавтобусе Volkswagen Transporter заживо сгорел 4-летний мальчик. Причина возникновения пожара устанавливается. Отец ребенка пытался его спасти, помогали и очевидцы, но огонь распространился слишком быстро.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.