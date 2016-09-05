Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание

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Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание

Устанавливается степень вины родителей ребенка в случившемся.

Уголовное дело расследуется по факту пожара, в результате которого сгорел 4-летний мальчик, передает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров, по данному факту расследуется уголовное дело по ст.141 ч.2 УК РК - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего. Назначены все необходимые экспертизы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 2 сентября в загоревшемся микроавтобусе Volkswagen Transporter заживо сгорел 4-летний мальчик. Причина возникновения пожара устанавливается. Отец ребенка пытался его спасти, помогали и очевидцы, но огонь распространился слишком быстро.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Panzer
Panzer
"но огонь распространился слишком быстро."??? что было в машине? видел как горят машины на автобанах пока толком загорится время достаточно чтоб вытащить людей. возможно машинапереоборудована на газ? или в салоне-груз.отсеке  находилось легко воспламеняющееся вещество.
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05.09.2016, 15:39
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