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Более 70 сотовых телефонов изъяли в одном из торговых домов Алматы

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Более 70 сотовых телефонов изъяли в одном из торговых домов Алматы

С прилавков изъяли 78 сотовых телефонов и 2 ноутбука известных брендов реализуемых без документов.

Управлением государственных доходов по Медеускому району г. Алматы совместно с Акиматом Медеуского района и Местной полицейской службой со 2 сентября проводится широкомасштабное мероприятие по выявлению лиц, незаконно осуществляющих перепродажу подержанных сотовых телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на управлением госдоходов по Медеускому району.

В течение первого дня работы, в торговом доме «Мегатау», задержано более 10 лиц, личность которых не установлена, до выяснения обстоятельств. Выявлено 4 физических лица осуществляющих деятельность без регистрации в налоговых органах, 2 индивидуальных предпринимателя – без применения контрольно-кассовых машины и POS–терминалов. Материалы будут направлены в судебные органы для принятия решения о конфискации. Кроме того, изъятые телефоны будут проверятся на предмет реализации краденного имущества.

Согласно статьи 26 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес) и режим работы на казахском и русском языках, разместив указанную информацию на вывеске. При этом, продавец, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен также предоставить потребителю информацию о своей фамилии, имени, отчестве (при его наличии), а также о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его регистрацию как индивидуального предпринимателя.

В связи чем, при покупке сотовых телефонов рекомендуем требовать у продавца сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, тем самым вы будете защищены в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

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