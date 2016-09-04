Генпрокуратура РК ответила на обращение жителей Актау из-за изнасилования девочки

Жительница Актау Алтынгул Ахметова в своем аккаунте в социальной сети опубликовала обращение к президенту, в котором просит ужесточить меры наказания для педофилов. Меньше чем за неделю волонтерам удалось собрать более миллиона подписей. 2 сентября Алтынгул Ахметова отправила письмо в канцелярию президента.

В Генпрокуратуре РК прокомментировали обращение.

В Генпрокуратуре сообщили, что 1 января 2015 года изнасилование несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) каралось лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Если жертвами были малолетние (до 14 лет), срок наказания от 15 до 20 лет.



С 1 января 2015 года новый Уголовный кодекс усилил ответственность насильников. За изнасилование несовершеннолетних теперь наказание от 10 до 15 лет, а малолетних – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



По всем преступлениям сексуального характера против малолетних введен запрет на применение условного осуждения, амнистии, условно-досрочного освобождения и замену на более мягкое наказание. Педагогам и родителям, осужденным за такие деяния, пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с детьми.



Кроме того, по поручению Главы государства разработан с 9 апреля 2016 года принят закон, еще более усиливший наказания.

Теперь, к тем, кто совершил такие деяния и в отношении несовершеннолетних, и в отношении малолетних ни при каких обстоятельствах не будут назначаться условные сроки наказания, применяться амнистия, замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, не будет никаких процессуальных соглашений с ними.



Введена депортация иностранцев, совершивших любое преступление на территории Казахстана, после отбытия наказания.



С 1 января 2018 года будет применяться химическая кастрация, то есть по решению суда осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение.

За последние пять лет за изнасилование несовершеннолетних и малолетних детей условных осуждений не было.



Например, в этом году за изнасилование только малолетних лишены свободы 26 человек. Из них на 20 лет – 2, на 19 лет - 2, на 18 лет – 1, на 17 лет – 3, на 16 лет – 6, на 15 лет – 9, на 11 лет – 1, на 7 лет -1, на 6 лет - 1. Лица, получившие менее 10 лет лишения свободы, были сами несовершеннолетними.



За это же преступление в отношении несовершеннолетних лишены свободы, в том числе по совокупности с иными деяниями 46 человек. Из них на 20 лет – 1, на 18 лет – 1, на 16 лет – 1, на 15 лет – 1, на 14 лет – 3, на 13 лет – 3, на 12 лет – 5, на 11 лет – 18, на 10 лет – 11, на 8 лет – 1, на 6 лет – 1. Здесь также лица, получившие менее 10 лет, были несовершеннолетними.

Генеральная прокуратура сообщает, что поднимаемые в обращении вопросы уже решены как на законодательном уровне, так и в судебной практике.

На Карте лиц, совершивших деяния сексуального характера в отношении несовершеннолетних, приведены сведения на всех осужденных, начиная с 1998 года. Там указаны и те, кто освободился из колонии, и те, кто был в 2005-2014 годах осужден без изоляции от общества за деяния, которые не относились к тяжким преступлениям.



Несмотря на снижение числа изнасилований несовершеннолетних в этом году (со 148 до 75), ситуация все же остается сложной.



Сегодня правоохранительные органы принимают все меры противодействия. Во всех регионах работают спецгруппы полиции, проводятся мероприятия по выявлению скрытых педофилов, в том числе в Интернете и соцсетях. Создана электронная база педофилов. Реализуется совместный план действий по предупреждению уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 2015-2017 годы.



Тем не менее, генеральная прокуратура призывает родителей и родственников детей и несовершеннолетних быть бдительными, постоянно контролировать, где находится ребенок и с кем общается, в том числе в Интернете. Просим не оставлять малолетних без внимания. Прививать детям чувство ответственности за личную безопасность и обучать их элементарным мерам самосохранения.



В ближайшее время генеральная прокуратура планирует начать работу по широкомасштабному разъяснению правовых и практических мер обеспечения безопасности, в том числе по самым социально чувствительным сферам жизни общества и граждан.