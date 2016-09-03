Нашедший 6-летнюю девочку житель Актау рассказал подробности

Малышку мужчина нашел в зарослях травы в районе промышленной базы рядом с очистными.

Житель Актау Олег Черномазов до сих пор не может отойти от произошедшего. Сегодня он рассказал, где и когда и при каких обстоятельствах нашел похищенную, а затем изнасилованную 6-летнюю девочку, пишет "Тумба".

Как выяснилось, малышку мужчина нашел в зарослях травы в районе промышленной базы рядом с очистными.

- У меня метрах в ста есть конюшня. Мимо этого места я хожу, чтобы накосить камыш для лошадей. В тот день часов в 5 вечера я направился как обычно за камышом. Иду и вижу здесь в траве сначала ножку, подхожу ближе, смотрю, а ножка дергается. Я подбежал ближе и увидел лежащую девочку. Она была без сознания, но билась в конвульсиях. Я телефон на конюшне оставил, потому тут же побежал за ним, а тут – в метра 50 как раз патрульная машина стояла. Я к полицейским, машу руками и кричу им, мол, там, там, тело. В тот момент я был в таком паническом состоянии, - рассказал Олег Черномазов.

По словам мужчины, в этот же день его задержали. После всех экспертиз спустя пять суток мужчину отпустили.

К слову, Олег Черномазов считает, что преступник либо преступники не знали данной местности. Дело в том, что буквально в 20 метрах находится болото. И как знать, какая участь ждала бы девочку, если бы преступник бросил ее в это болото.

Напомним, трагедия произошла 20 августа в микрорайоне № 1 Актау . 6-летняя девочка пропала днем. Сначала ее поисками занимались родные, лишь спустя 2,5 часа они заявили в полицию. На поиски пропавшего ребенка был поднят весь личный состав ДВД Мангистауской области .

В 17.30 девочку в тяжелом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские обнаружили в районе поселка «Приморский». После этого ее в срочном порядке доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. В настоящее время девочка находится в больнице, у нее кома 1-й степени.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Изнасилование" (120 УК РК).

Во вторник, 23 августа был установлен свидетель по данному делу.

Напомним, трагедия произошла 20 августа. Ребенок был похищен неизвестным (-и) рядом с магазином «Иваныч» в первом микрорайоне Актау. Бабушка отпустила внучку погулять рядом с магазином. Позже, обнаружив, что девочки нет и узнав, что ее не забирал отец, родственники начали искать ребенка. Когда спустя два часа поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.

Девочка была найдена полицейскими в 17:30 часов в районе поселка «Приморский». У нее было сильное кровотечение и тепловой удар, в срочном порядке ребенка доставили в реанимационное отделение Детской областной больницы.

По факту изнасилования шестилетней девочки начато досудебное расследование по статье 120 УК РК (изнасилование). Установлен свидетель, который видел машину этой марки на месте преступления и мужчину 35-40 лет, одетого в светлую футболку.

Акимат Мангистауской области назначил вознаграждение в размере 3 млн тенге за помощь в поимке насильника.

В настоящее время по данному делу проводится расследование. Тем временем жители города собирают подписи к петиции на имя Нурсултана Назарбаева по ужесточению меры наказания насильнику.

Сейчас девочка находится в Национальном научном центре материнства и детства в Астане. За ней следят лучшие врачи столицы, которые оценивают состояние малышки как тяжелое. Также помощь отечественным врачам оказывают зарубежные специалисты, консультируя их по телефону.