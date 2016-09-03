Школьница убившая мужчину оправдана в суде Костанайской области

Девушка действовала в пределах необходимой обороны.

В Костанайском областном суде оставлен в силе оправдательный приговор, вынесенный 17-летней школьнице, которая убила односельчанина в целях самообороны. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает МИА Казинформ.

«История произошла 24 февраля текущего года в Камыстинском районе Костанайской области , - говорится в сообщении. - В этот день отец школьницы распивал спиртные напитки с двумя односельчанами, один из которых в скором времени заснул в другой комнате. Хозяйка дома с 9-месячной дочерью находилась в зале и смотрела телевизор. В это время 17-летняя школьница Сабина жарила блины. Отец ненадолго вышел на улицу. Знакомый отца, оставшийся на кухне, начал вести себя нагло и громко разговаривать. Девушка сделала ему замечание, чтобы тот вел себя тише, так как в доме спит маленький ребенок. В ответ мужчина проявил агрессию, начал оскорблять Сабину нецензурными словами. В это время на кухню зашла ее школьная подруга, но на просьбу Сабины позвать отца, не отреагировала, боясь драки. Конфликтовавший с девочкой человек был известен соседям как хулиган, не раз привлекавшийся к уголовной ответственности».

Когда пьяный подошел к Сабине и начал приставать, шлепать ее и оскорблять, девушка стояла у плиты, занимаясь жаркой блинов. В руках она держала держала вилку с ножом.

Когда мужчина ударил ее по лицу, она, в состоянии физиологического аффекта, вытянула руки вперед, и нанесла ему удар кухонным ножом», - отмечается в сообщении.

Удар оказался смертельным. Девушка была привлечена к уголовной ответственности, но суд первой инстанции оправдал ее.

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда вновь рассмотрела это уголовное дело по протесту прокурора и жалобе потерпевшей стороны. Заявители просили отменить оправдательный приговор, признать Сабину виновной и назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы по ст. 102 УК РК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны).

«При назначении наказания суд посчитал, что девушка действовала в пределах необходимой обороны, и не превышала ее пределы, - сообщает пресс-служба суда. - Возможности избежать посягательств со стороны взрослого, физически здорового и агрессивного мужчины, позвать на помощь у нее не было».