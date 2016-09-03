Школьница убившая мужчину оправдана в суде Костанайской области

Девушка действовала в пределах необходимой обороны.
В Костанайском областном суде оставлен в силе оправдательный приговор, вынесенный 17-летней школьнице, которая убила односельчанина в целях самообороны. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает МИА Казинформ.
«История произошла 24 февраля текущего года в
Когда пьяный подошел к Сабине и начал приставать, шлепать ее и оскорблять, девушка стояла у плиты, занимаясь жаркой блинов. В руках она держала держала вилку с ножом.
Когда мужчина ударил ее по лицу, она, в состоянии физиологического аффекта, вытянула руки вперед, и нанесла ему удар кухонным ножом», - отмечается в сообщении.
Удар оказался смертельным. Девушка была привлечена к уголовной ответственности, но
Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда вновь рассмотрела это уголовное дело по протесту прокурора и жалобе потерпевшей стороны. Заявители просили отменить оправдательный приговор, признать Сабину виновной и назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы по ст. 102 УК РК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны).
«При назначении наказания суд посчитал, что девушка действовала в пределах необходимой обороны, и не превышала ее пределы, - сообщает пресс-служба суда. - Возможности избежать посягательств со стороны взрослого, физически здорового и агрессивного мужчины, позвать на помощь у нее не было».
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