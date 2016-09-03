Вооруженный грабитель напал на банк в Алматы

Вчера на пересечении улиц Толе би - Ауэзова полиция проводила работу внутри и снаружи здания банка.

В Алматы полиция расследует дело о нападении на отделение Kaspi Bank . Об этомсообщает пресс-служба банка, передает Казинформ.

"2 сентября вооруженный мужчина ворвался в отделение Kaspi Bank в Алматы с целью грабежа. Преступник применил огнестрельное оружие в отделении, но никто не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас полиция активно ведет розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы на пересечении улиц Толе би - Ауэзова полиция проводит работу внутри и снаружи здания Kaspi Bank .

В карете "скорой помощи" находилась сотрудница банка.