Баян Есентаева: придет время, я все скажу сама

Баян Есентаева попросила СМИ прекратить муссировать подробности ее семейной драмы, заверив, что позже сама все расскажет.

Известный продюсер Баян Есентаева, которая в начале лета была ранена своим супругом, попросила СМИ прекратить освещение подробностей преступления и пообещала сама рассказать о подробностях произошедшего, передает ИА Новости-Казахстан.

"Моё состояние пока желает оставлять лучшего, у меня дети, им больно. Я прошу СМИ перестать освещать подробности произошедшего 10 июня", - написала Есентаева в своем Instagram.

Она отметила, что "каждый имеет право на личную свободу" и добавила, что ее личная жизнь "перестала быть личной, все наизнанку". "Моё молчание - это мой выбор. Придёт время, я все скажу сама, видимо другого выхода у меня просто нет", - заключила она.

Баян Есентаева была госпитализирована 10 июня в больницу города Талгар с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан ее муж Бахытбек Есентаев. Ранее ему вменялась статья 106 Уголовного кодекса (Нанесение тяжкого вреда здоровью), затем статья была переквалифицирована на более тяжкую — "Покушение на убийство". Позже суд санкционировал арест в отношении Бахытбека Есентаева.