4-летний ребенок сгорел в автомобиле в Караганде

Возгорание автомобиля произошло по неизвестным пока причинам во дворе жилого дома.
Пожарные обнаружили тело ребенка в сгоревшем во дворе жилого дома автомобиле, сообщил ИА Новости-Казахстан руководитель пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов.
По его информации, в пятницу в 13.00 поступило сообщение, что горит автомобиль Volkswagen Transporter. К месту происшествия незамедлительно направились службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в составе двух единиц техники и восьми человек личного состава
"По прибытию обнаружено горение обшивки автомобиля на площади 10 квадратных метров. На момент прибытия обнаружен труп ребенка, 2012 года рождения", - сообщил Муталлапов.
Пожар локализован в 13.20. Устанавливается причина возгорания.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.