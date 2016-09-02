4-летний ребенок сгорел в автомобиле в Караганде

Возгорание автомобиля произошло по неизвестным пока причинам во дворе жилого дома.

Пожарные обнаружили тело ребенка в сгоревшем во дворе жилого дома автомобиле, сообщил ИА Новости-Казахстан руководитель пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов.

По его информации, в пятницу в 13.00 поступило сообщение, что горит автомобиль Volkswagen Transporter . К месту происшествия незамедлительно направились службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в составе двух единиц техники и восьми человек личного состава

"По прибытию обнаружено горение обшивки автомобиля на площади 10 квадратных метров. На момент прибытия обнаружен труп ребенка, 2012 года рождения", - сообщил Муталлапов.

Пожар локализован в 13.20. Устанавливается причина возгорания.