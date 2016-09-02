Около 227 тысяч литров конфискованного спирта пропали в Павлодаре

Судебные исполнители и органы юстиции не заметили исчезновение половины подлежащего конфискату алкоголя. Вторую половину кто-то разбавил.

Прокуратура Павлодарской области этим летом обнаружила неисполнение нескольких постановлений суда о конфискации спирта, передает pavlodarnes.kz.

Как сообщают в пресс-службе надзорного органа, в 2009, 2012 и 2015 годах за нарушения налогового законодательства Павлодарский городской суд постановил конфисковать в доход государства 463 590 литров спиртного у ТОО "Innova", ТОО "Национальная алкогольная компания "КазАлкоПром" и ТОО "ЖелДорТехСнаб".

Однако в результате прокурорской проверки выяснилось, что судебные акты не исполнены по вине региональной палаты частных судебных исполнителей и органов юстиции.

"При осмотре места хранения на территории спиртзавода в центральном промрайоне Павлодара была установлена частичная растрата конфискованной продукции: а это порядка 226 960 литров как спирта и водно-спиртовой продукции, а крепость оставшегося алкоголя в разных емкостях, согласно заключению проведенной экспертизы, составила от 59 – 86%, тогда как на момент конфискации, в сопроводительных документах была указана 96%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, конфискованный спирт необходимо было направить в медико-социальные учреждения, однако в таком виде он уже не пригоден для использования. По факту снижения крепости спирта и его растраты прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статьи 425 части первой УК РК (растрата имущества, подлежащего конфискации).

В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства по данному факту. Досудебным расследованием по уголовному делу занялся Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области.