Жертва группового изнасилования в Есике впервые дала интервью

Жибек Мусинова рассказала, почему не согласна с предварительными выводами следствия, передает портал Exclusive.

"Вы узнаете, почему жертва не согласна с предварительными выводами следствия, на что готовы пойти насильники, чтобы избежать ответственности, а также скандальные подробности биографии главного подозреваемого", - говорится в анонсе интервью, опубликованном на сайте издания.

Девушка требует привлечь к уголовной ответственности следователя, который в числе первых занимался расследованием преступления. Потерпевшая также считает, что от ответственности может уйти полицейский, который возил и консультировал главного подозреваемого - Алмаса Ермекова.

Между тем, как передает телеканал "Астана", родные потерпевшей знали семью одного из насильников. 11 лет он учился в соседней школе, буквально в десяти метрах от образовательного учреждения, где получала знания Жибек.

"Мы знаем Алмаса бабушку, потому что наш дедушка знал их семью, общались они, а так я их не знаю. Я наказание требую, как положено, жесткое наказание для этих четверых ребят. Прощения не будет. Хотя ходят, выпрашивают, прощения не будет, пусть наказывает Закон Казахстана. В нашем Есике много изнасилований, и все это закрывалось, покрывалось, до суда не доходило, прощалось, девчатам стыдно было обращаться по этому поводу", - рассказала мама девушки Гульбадар Мусинова.



Напомним, похищение и изнасилование девушки в Есике группой парней произошло в ночь с 13 на 14 августа. Дело получило огласку и широкий общественный резонанс. Подозреваемыми по делу выступают четверо молодых людей в возрасте 22-29 лет, один из которых является жителем Алматы. Все они были задержаны и арестованы на два месяца.