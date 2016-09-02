​Актюбинец получил срок за призывы к терактам в России

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​Актюбинец получил срок за призывы к терактам в России

За решеткой он проведет 4 года и 8 месяцев, передает корреспондент "Д".

Алмас Абдраев жил в Хромтау, исповедовал религиозное течение радикального толка. Просматривал в Интернете идеологические ролики Саида Бурятского и Ахмеда Мединского, пропагандирующего терроризм.

Абдраев был недоволен тем, что Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии. Двух своих знакомых призывал к терактам на территории Оренбургской области.

Конкретно, говорил, что надо отбирать автоматы у полицейских и устраивать акции террора против мирного населения на территории соседнего государства. Имам мечети в Хромтау узнав, что Абдраев является приверженцем религии радикального течения, пытался его вернуть в лоно традиционного ислама. Сам Абдраев в суде говорил, что читать Намаз его приобщила мама, она хотела, чтобы он не пил водку, не занимался плохими делами.

Абдраева судили за пропаганду терроризма. Вину в преступлении он полностью признал. При вынесении приговора суд учитывал его раскаяние, положительные характеристики.

2 сентября суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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