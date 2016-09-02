Офицер в деле о теракте в Актобе из свидетеля стал подозреваемым

Автор:
Офицер в деле о теракте в Актобе из свидетеля стал подозреваемым

Военные следователи завели дело на сотрудников войсковой части в Актобе, на которую 5 июня напали вооруженные террористы.

О неожиданном повороте в расследовании громкого теракта говорится в сюжете телеканала КТК.

Одним из фигурантов стал офицер Кайрат Тастанбеков, дежуривший в то кровавое воскресенье. Три месяца он проходил по делу свидетелем и неожиданно стал подозреваемым. Майор уже пишет жалобы во все инстанции, он уверен, что из него хотят сделать крайнего.

"5 июня вот на этом месте, в этой же части произошло кровавое жуткое происшествие, когда зашли террористы. В первую очередь при ЧС я обязан был оповестить все взаимодействующие органы - ДВД области, региональное командование "Батыс", которое находится в городе Уральске. Под огнем террористов все эти требования я сделал. Два солдата, которые были рядом в штабе в суточном наряде, по моей команде же я их увел", - рассказал военнослужащий.

После теракта майора Тастанбекова, как и всех остальных офицеров, которые дежурили в тот день, стали вызывать на допросы. А в войсковой части тут же поменялось руководство. Майор тоже уволился и продолжал ходить к следователям. А накануне вдруг узнал, что его самого могут сделать обвиняемым.

"Со вчерашнего числа статус мой поменяли на статус подозреваемого. Я не знаю дальше, что будет. Сейчас могут даже меру пресечения арест сделать. Пусть народ увидит, что у нас здесь творится. Как можно человека крайним сделать?!" - сообщил он.

Супруга майора, узнав, что на ее мужа в любой момент могут надеть наручники, не сдерживает эмоций.

"Те, кто там участвовал, всех уволили. Те, которые погибли, раненые - они все герои. Мой муж оказался крайним. У нас ребенок есть - год и один месяц. Ждем второго…" - едва сдерживая слезы говорит Мадина Тастанбекова.

Военные следователи пока не дают подробных комментариев. Они лишь подтвердили, что Тастанбеков действительно является фигурантом уголовного дела. Его подозревают по 447-й статье - "Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне, повлекшее тяжкие последствия".

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
31.08.2016, 20:13
  
Призывавшего к терактам в Актобе пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили в Алеппо 5
31.08.2016, 12:04
  
В Актюбинской области предотвратили теракты 21
30.08.2016, 12:36
  
5 тыс тонн консервов в год планируют производить в Актобе 6
30.08.2016, 21:05
  
Водителю, задержавшему 5 июня террориста, дали медаль 2
29.08.2016, 16:52
  
Новый турбоагрегат увеличил мощность Актобе ТЭЦ на 34%
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Жертва группового изнасилования в Есике впервые дала интервью
​Актюбинец получил срок за призывы к терактам в России
За долги забирают входные двери у костанайцев
Няня обвиняемая в избиении 2-летнего мальчика рассказала свою версию 1
Задержанные в Западном Казахстане террористы не связаны между собой - КНБ
Романтик с букетом цветов упал с 4 этажа в Костанае 4
Состояние избитого няней мальчика в Алматы прокомментировали медики 1
​Супруга Сейтказы Матаева заявила, что опасается за жизнь мужа
В Актюбинской области предотвратили теракты 21
В изоляторе Уральска задержанный упал с кровати и погиб 5