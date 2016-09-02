Офицер в деле о теракте в Актобе из свидетеля стал подозреваемым

Военные следователи завели дело на сотрудников войсковой части в Актобе, на которую 5 июня напали вооруженные террористы.

О неожиданном повороте в расследовании громкого теракта говорится в сюжете телеканала КТК.

Одним из фигурантов стал офицер Кайрат Тастанбеков, дежуривший в то кровавое воскресенье. Три месяца он проходил по делу свидетелем и неожиданно стал подозреваемым. Майор уже пишет жалобы во все инстанции, он уверен, что из него хотят сделать крайнего.

"5 июня вот на этом месте, в этой же части произошло кровавое жуткое происшествие, когда зашли террористы. В первую очередь при ЧС я обязан был оповестить все взаимодействующие органы - ДВД области, региональное командование "Батыс", которое находится в городе Уральске. Под огнем террористов все эти требования я сделал. Два солдата, которые были рядом в штабе в суточном наряде, по моей команде же я их увел", - рассказал военнослужащий.

После теракта майора Тастанбекова, как и всех остальных офицеров, которые дежурили в тот день, стали вызывать на допросы. А в войсковой части тут же поменялось руководство. Майор тоже уволился и продолжал ходить к следователям. А накануне вдруг узнал, что его самого могут сделать обвиняемым.

"Со вчерашнего числа статус мой поменяли на статус подозреваемого. Я не знаю дальше, что будет. Сейчас могут даже меру пресечения арест сделать. Пусть народ увидит, что у нас здесь творится. Как можно человека крайним сделать?!" - сообщил он.

Супруга майора, узнав, что на ее мужа в любой момент могут надеть наручники, не сдерживает эмоций.

"Те, кто там участвовал, всех уволили. Те, которые погибли, раненые - они все герои. Мой муж оказался крайним. У нас ребенок есть - год и один месяц. Ждем второго…" - едва сдерживая слезы говорит Мадина Тастанбекова.

Военные следователи пока не дают подробных комментариев. Они лишь подтвердили, что Тастанбеков действительно является фигурантом уголовного дела. Его подозревают по 447-й статье - "Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне, повлекшее тяжкие последствия".