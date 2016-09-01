За долги забирают входные двери у костанайцев

Таким образом представители
Если раньше у должников в счет погашения изымали бытовую технику, то сейчас забирают самое необходимое, сообщает Alau.
Снять входную дверь, говорят представители теплоэнергетической компании, мера вынужденная. Хозяин этой квартиры не оплачивает услуги уже больше трех лет. Долг приличный - 120 тысяч тенге. Поэтому судоисполнителям и коммунальщикам ничего не остается, как изъять у должника входную дверь. А всё потому, что забрать у хозяина квартиры, говорят специалисты, больше нечего.
"Было установлено, что по данному адресу должник не проживает. Он находится в г.
В тепловой компании рассказали, что подобные рейды в
Юрист ГКП "КТЭК" Асылбек Нурмухамбетов отмечает: "120 тысяч это не предел. Есть больше. Есть должники, которые не оплачивают с 2001 года, у которых сумма долга достигает почти миллион. А с пенёй и 1 млн 200 тыс тенге. Таких должников мы разыскиваем. В основном не можем установить их место работы".
Кстати, этот должник всё же своей двери не лишился. Деньги оплатить долг нашлись. Пока рабочие демонтировали входную дверь, хозяин квартиры его погасил. И дверь вернули на место. Такие меры, готовят юристы, гораздо эффективнее, чем изъятие бытовой техники.
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