Няня обвиняемая в избиении 2-летнего мальчика рассказала свою версию

Обвиняемая в жестоком избиении двухлетнего мальчика няня рассказала свою версию произошедшего.

В интервью телеканалу КТК она заявила, что и пальцем не трогала ребенка.

По словам женщины, в тот день, когда Жулдыз привела ей мальчика, она долго не соглашалась с ним сидеть.

"Я сказала Жулдыз, что у меня нет здоровья сидеть с ребенком, у меня постоянно поднимается давление. Но она очень просила посмотреть за ним - всего несколько дней. И сама пропала. Говорит: "Я ж вам доверяю". Я ее еще спросила: "Так ты ж меня практически не знаешь". На что она ответила: "Так работали ж вместе", - вспоминает она.

Женщина клянется, что не поднимала на ребенка руку и не знает, откуда взялись такие страшные раны. Как отмечают журналисты телеканала, сначала няня рассказала, что ребенок якобы выпал из коляски. Спустя несколько минут версия неожиданно изменилась. "Он играл во дворе и упал с игрушечного КамАЗа. Но не сильно. На голове ничего такого не было, просто царапина. Если бы я его била, разве бы я стояла здесь с вами и давала интервью? Я бы сбежала. Не била я его рукой, у меня есть доказательства", - говорит она.

После того, как ребенок оказался в больнице, няня по просьбе Жулдыз якобы приносила для малыша лекарства и продукты. Потом мама мальчика резко прекратила с ней общение и зачем-то потребовала сжечь их вещи. Женщина даже показала сообщение и добавила, что заботилась о ребенке как могла.

Напомним, ранее мама двухлетнего мальчика обвинила няню в жестоком избиении сына. Три дня ребенок находился в коме и уже перенес две сложные операции. В ДВД Алматы, комментируя инцидент, сообщили, что "дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований". Няня находится под подпиской о невыезде.