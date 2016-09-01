Задержанные в Западном Казахстане террористы не связаны между собой - КНБ

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Задержанные в Западном Казахстане террористы не связаны между собой - КНБ

По словам председателя КНБ, задержанные радикалы – приверженцы салафизма, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.

"Они между собой не связаны. Если мы арестовываем за терроризм, они планировали террористические преступления, нападения на правоохранительные органы, это я могу точно вам сказать. На сотрудников правоохранительных органов, на здания правоохранительных органов", – сообщил председатель Комитета национальной безопасности Владимир Жумаканов, передает vlast.kz.

По его словам, при задержании радикалов никто не пострадал.

"Никто не ранен. Все – граждане Казахстана. Все – сторонники известного религиозного течения салафизма. Граждане между собой не связаны", – пояснил он.

Также Жумаканов разъяснил, почему в Казахстане в последнее время все чаще стали задерживать приверженцев радикальных группировок.

"Вообще, странная вещь получается: когда происходит теракт, говорят, куда все смотрели, когда мы арестовываем кого-то за что-то, начинают говорить, почему вы арестовываете, на каком основании. Нам, что, надо дать им что-то совершить, а после этого их арестовывать?" – высказал своё мнение он.

По словам председателя КНБ, нельзя сказать, что задержана многочисленная группировка.

"Почему огромное количество? Во-первых, не огромное. Они не огромные группировки. В Актобе задержаны 11 и в Западно-Казахстанской области задержаны две группы. Поэтому, я еще раз повторяю, там мы никогда не задерживаем людей без имеющихся на то оснований конкретных уголовных статей. Поэтому в самое ближайшее время я вам обещаю брифинг, и мы об этих всех вещах расскажем", – уточнил Жумаканов.

31 августа в КНБ распространили информацию, что спецслужбы Казахстана обезвредили три радикальные группировки на западе страны.

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