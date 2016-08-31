Романтик с букетом цветов упал с 4 этажа в Костанае

В Костанае 39-летний мужчина, пытавшийся устроить сюрприз возлюбленной, сорвался с балкона четвертого этажа.

Несчастный случай произошел 29 августа, пишет «Наш Костанай». Будучи выпившим, мужчина приобрел пышный букет цветов и решил по балконам добраться до окон возлюбленной. К сожалению, романтический порыв оказался сильнее физических способностей мужчины: он сорвался вниз с высоты четвертого этажа.

После падения романтик выжил, но получил серьезные травмы. До сих пор он находится в тяжелом состоянии. Медики констатировали перелом левого бедра, вывих левого предплечья, переломы обоих предплечий. Пострадавшего ждет несколько операций.