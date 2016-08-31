​Супруга Сейтказы Матаева заявила, что опасается за жизнь мужа

Супруга Сейтказы Матаева Баян Рамазанова обратилась к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову в связи с опасениями за жизнь мужа, сообщил международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

«Вся организация расследования и судебного процесса по ложному обвинению моего мужа Матаева Сейтказы Бейсенгазиевича в хищениях и уклонении от уплаты налогов заставляют меня сделать вывод, что главной целью этого действа является доведение моего мужа до смерти», - написала Рамазанова в обращении на блог Асанову.

При этом она отметила, что «позорные фальшивые обвинения и публичная травля стали для Сейтказы большим стрессом и вызвали серьезные проблемы со здоровьем».

По ее словам, для того, чтобы защитить свое честное имя в суде, Матаеву необходимо поддерживать нормальное самочувствие.

«Он готов с цифрами и фактами в руках доказать в ходе честного публичного процесса всю абсурдность предъявленных ему обвинений. Для этого ему необходимо нормальное самочувствие, а действия прокуратуры и суда преследуют обратную цель», - говорится в обращении.

Как напомнила Рамазанова, антикоррупционная служба и судья неоднократно препятствовали Матаеву в получении медицинской помощи.

«Антикоррупционное бюро в ходе расследования препятствовало Сейтказы обращаться к врачам. В ходатайстве адвокатов о том, чтобы Матаеву с 3 по 23 августа была предоставлена возможность посещать медицинские учреждения, судья Курмантаев 9 августа отказал «в виду отсутствия оснований».

В результате 23 августа, в первый же день главного судебного разбирательства, Сейтказы увезли с процесса в больницу с диагнозом «гипертонический криз», - подчеркнула она.

Кроме того, она напомнила, что судья отклонил ходатайство адвокатов о проведении слушаний с утра до обеда в связи с состоянием здоровья Матаева.

«29 августа адвокаты Матаева ходатайствовали о том, чтобы судебные заседания проходили с утра и до обеда, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья. Судья оставил этот вопрос открытым, а к обеду Сейтказы снова был госпитализирован. Мой муж намерен бороться за свое честное имя – и победить. Чтобы он имел силы активно защищаться, мы просили изменить ему условия проживания, чтобы я могла обеспечить ему уход и правильное питание, доступ к врачам. Нам снова отказали», - добавила Рамазанова.

При этом она призвала Асанова не допустить смерти Матаева.

«Неужели, чувствуя, что состряпанное по заказу «сильных мира сего» дело рассыпается, озлобленные твердой позицией Сейтказы Матаева, финполовцы при попустительстве суда и прокуратуры решили его добить? Не допустите смерти моего мужа, Жакип Кажманович!», - написала Рамазанова.

Напомним, что 29 августа в суде начался допрос свидетелей по эпизоду якобы хищения средств, выделенных для освещения деятельности компании «Казахтелеком». В суде допросили главного административного директора АО «Казахтелеком» Батыра Маханбетажиева и сотрудника Юлии Исаковой.

Позже состояние здоровья Матаева ухудшилось, поднялось артериальное давление 230 на 110. Главу Союза журналистов срочно госпитализировали из зала суда.