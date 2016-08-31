В Актюбинской области предотвратили теракты

Полицейские задержали радикалов, планировавших нападения на сотрудников полиции, а также теракты в местах массового скопления людей в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности трех радикальных группировок с 12 по 30 августа.

"В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, при обысках по местам жительства участников групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций.

Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

В отношении членов указанных группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма"), 257 ("Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности"), 231 ("Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), 288 ("Незаконное изготовление оружия") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

С санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предотвращена серия вооруженных нападений на сотрудников силовых органов и террористических атак на мирное население. Радикалы были задержаны в Алматинской области.