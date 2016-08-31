В Актюбинской области предотвратили теракты

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В Актюбинской области предотвратили теракты

Полицейские задержали радикалов, планировавших нападения на сотрудников полиции, а также теракты в местах массового скопления людей в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности трех радикальных группировок с 12 по 30 августа.

"В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, при обысках по местам жительства участников групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций.

Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

В отношении членов указанных группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма"), 257 ("Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности"), 231 ("Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), 288 ("Незаконное изготовление оружия") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

С санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предотвращена серия вооруженных нападений на сотрудников силовых органов и террористических атак на мирное население. Радикалы были задержаны в Алматинской области.

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Все комментарии (15):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Молодцы КНБ, что сработали на упреждение. Тем не менее такие новости не очень то радуют. Похоже за нас (пограничные регионы), серьёзно взялись. Кого-то поймают, а кого-то нет.
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31.08.2016, 12:20
фото пользователя Joker.
Joker.
даавно не смотрел сайт КНБ,порталом стал,открытый для диалога с гражданами.дорабатывается правда.ящик раньше юморной у них был press@knb.kz/особые смельчаки во время регистрации на левых сайтах указывали этот почтовый ящик)тоже по юморить.
"а также актов терроризма в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении."да ну нах,не пугайте народ.пусть только попробуют и увидите как народ их сам начнёт ликвидировать
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31.08.2016, 12:41
фото пользователя Panzer
Panzer
так путали наверно с "прессой" а читат надо от слова "прессовать":)
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31.08.2016, 12:49
фото пользователя Panzer
Panzer
ага и эвакуация будет как на "колхозке":)
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31.08.2016, 12:50
фото пользователя Joker.
Joker.
аха,у многих так ассоциировалось с прессовать,не было бы сайтом кнб,навряд ли возникли бы такие ассоциации.
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31.08.2016, 13:08
фото пользователя Panzer
Panzer
Вип ,а что это за аватарка "ди" ? любовь? шутка извени:)
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31.08.2016, 13:12
фото пользователя Joker.
Joker.
я вот камент дописал,а потом смотрю у вас аватарка поменялась.ну и до этого часто аватарки меняете.для меня человека проводящего много время в сети,это событие своего рода.значит вы тоже из наших,что то затрагивает вас,таким образом пользователь, как бы оповещает своё внутреннее состояние на ресурсе.возможно важное для него или интересное и т.д нокиа кстати тоже всё время с одной аватаркой сидел,а потом как холивары начались он их стал менять, втянулся в сетевую жизнь)у меня это Диапазон,я его создал сам,правильно это фавиконка.обычно размещается админом или веб мастером в адресной строке на сайте.так чисто моё почтение ресурсу.
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31.08.2016, 13:28
фото пользователя Panzer
Panzer
а то я уже грехом пополам подумал что тут дама замешана:)
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31.08.2016, 13:32
фото пользователя Panzer
Panzer
а консерва :) решил угодить местным "троллям" :) хай испытают немного счастья :) пришлось найти дома , только с просроченную ненашел:)
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31.08.2016, 13:36
фото пользователя Joker.
Joker.
ps слышал арсенал оружия хороший они ликвидировали.
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31.08.2016, 12:50
фото пользователя Panzer
Panzer
а не всплывет? оружие в смысле:)
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31.08.2016, 12:51
фото пользователя Vayder666
Vayder666
Поймали, изъяли. Молодцы. А Посмотреть можно?. Или опять слова?
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31.08.2016, 13:13
фото пользователя Panzer
Panzer
press@knb.kz заходите смотрите , спрашиваете:) сидите .... еще сидите... и т.д:)
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31.08.2016, 13:17
фото пользователя Красава
Красава
Может расстреливать их всех семьями, чтобы другие думали.
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31.08.2016, 13:41
фото пользователя Panzer
Panzer
ура !!!! даешь полную зачистку "гетто" :) а потом спрашиваете почему воняет:) ночные "зачиcтки":)
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31.08.2016, 13:48
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