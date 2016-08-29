Сибирская язва подтвердилась у трёх жителей Карагандинской области

Первоначальный диагноз поставлен по результатам экспресс-проб, взятых у жителей после обращения в больницу. Окончательный диагноз будет поставлен по результатам анализов из республиканской лаборатории.

Первоначальный диагноз "сибирская язва" подтверждается у трёх жителей Карагандинской области на основании взятых проб по экспресс-методике, сообщил на брифинге в понедельник заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей региона Булат Калмаганбетов, передает ИА Новости-Казахстан.

Как сообщалось ранее, 26 августа в инфекционную больницу города Балхаша обратились двое жителей Актогайского района с фермерского хозяйства "Женис" с симптомами, похожими на "сибирскую язву".

Мужчина и женщина, 1972 года рождения, госпитализированы в областную инфекционную больницу и помещены в специальные боксы. Со слов жителей фермерского хозяйства, обратившихся в медучреждение, 16 августа они забили бычка, мясо сдали на реализацию в Балхаш.

Также в медучреждение обратился житель Балхаша с высыпаниями на коже. При обращении в больницу сообщил, что принимал участие в разделке реализованного ранее мяса. Он госпитализирован в инфекционную больницу.

"В настоящий момент все трое жителей Карагандинской области находятся под наблюдением. Предварительные исследования, взятые по экспресс-методике, дают положительный результат. Состояние пациентов удовлетворительное, без тяжести осложнений", — сообщил Калмаганбетов.

По его информации, порядка 400 человек находятся под наблюдением. В тесном контакте с заражёнными "сибирской язвой" определены 43 человека.

"Предположительно, источником заражения является забитый в фермерском хозяйстве бычок", — добавил он.

Кроме того, на сегодняшний день 68 килограммов мяса изъяты с продажи для исследования с магазина "Кайрат" города Балхаш.

"Со слов мужчины, забившего больное животное, предположительный вес бычка составлял порядка 90 кг. Часть мяса изъята, по остальному ведется работа", — сообщил на брифинге в понедельник заместитель руководителя региональной инспекции ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК Данияр Мергазин.

По его словам, владелец больной скотины забил животное, но для последующей реализации мяса взял ветеринарную справку на другое животное. В отношении него будет проводиться дальнейшее расследование, ему грозит административное или уголовное наказание.

Специалисты отметили, что результаты окончательных исследований будут известны к концу рабочей недели. Они исключают возможность заражения "сибирской язвой" в результате неправильной транспортировки и хранения вакцины, которой привили животных.