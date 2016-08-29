Более 200 тыс тенге штрафа заплатит житель Актау за найденный сверок с марихуаной

В отношении жителя Мангистауской области заведено уголовное дело по статье «незаконные хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Мангистауского суда.
По данным пресс-службы, подсудимый сверток с марихуаной нашел по пути с работы домой.
Стоит отметить, что обвиняемый периодично употребляет наркотическое средство.
«После чего выехал на автотранспорте, чтобы доехать до работы в месторождение Каламкас. По пути Актау - Каламкас сотрудниками полиции был остановлен автотранспорт, далее при осмотре личных вещей мужчины, в его дорожной сумке был обнаружен и изъят указанное наркотическое средство - высушенная марихуана. Согласно заключению эксперта вещество, изъятое у мужчины является наркотическим средством - высушенной марихуаной, общим весом 37,8 гр», - говорится в сообщении.
Приговором суда он признан виновным по статье 296 ч. 2 УК РК и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, то есть 212 100 тенге.
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