Более 200 тыс тенге штрафа заплатит житель Актау за найденный сверок с марихуаной

По данным пресс-службы, подсудимый сверток с марихуаной нашел по пути с работы домой.

Стоит отметить, что обвиняемый периодично употребляет наркотическое средство.

«После чего выехал на автотранспорте, чтобы доехать до работы в месторождение Каламкас. По пути Актау - Каламкас сотрудниками полиции был остановлен автотранспорт, далее при осмотре личных вещей мужчины, в его дорожной сумке был обнаружен и изъят указанное наркотическое средство - высушенная марихуана. Согласно заключению эксперта вещество, изъятое у мужчины является наркотическим средством - высушенной марихуаной, общим весом 37,8 гр», - говорится в сообщении.

Приговором суда он признан виновным по статье 296 ч. 2 УК РК и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, то есть 212 100 тенге.