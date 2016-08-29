Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме

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Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме

Планируются консультации с зарубежными профессорами Кембриджского и Венского университетов.

Изнасилованная шестилетняя девочка из Актау остается в тяжелом состоянии в отделении детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане, передает Today.kz cо ссылкой на пресс-службу Корпоративного фонда University Medical Center. Анестезиолог-реаниматолог и нефролог Национального научного центра материнства и детства в составе республиканской санитарной авиации провели осмотр и оценку состояния ребенка на месте и по согласованию с руководством клиники приняли решение о переводе пациентки в Национальный научный центр материнства и детства Астаны.

"В настоящее время ребенок остается в крайне тяжелом коматозном состоянии. Девочка подключена на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Гемодинамика стабильная на фоне медикаментозной поддержки. Оказывается интенсивная терапия. Неоднократно организованы и проведены консультации профильных специалистов: невролога, детского гинеколога, пульмонолога, окулиста, нефролога, эндокринолога, хирурга. Назначены дополнительные диагностические инструментальные и лабораторные исследования. Наблюдение в динамике продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что планируются консультации посредством телемедицины с зарубежными профессорами Кембриджского университета (Великобритания) и Венского университета (Австрия).

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
будем молить о здоровье, а насильников найти необходимо предать суду и наблюдение общественности,чтобы упрятали надолго. 
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29.08.2016, 14:56
фото пользователя Joker.
Joker.
Давай малышка выздоравливай,и прости тех, кто тебя не уберёг.Этот маньяк наверное залёг на дно.слишком много он узнал ,что назначено за его поимку.
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29.08.2016, 15:22
фото пользователя Малинка
Малинка
Центр материнства и детства в Астане,очень серьезная больница.Врачи высокого класса,оборудование.Там даже воздух с улицы очищается и подается в палаты.Надо было сразу туда ребенка отправить,время потеряли.
Сейчас время такое,не обращаем внимание,что дети как мишень стали.Мужчины маньяками стали.
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29.08.2016, 15:30
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