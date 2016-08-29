Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме

Планируются консультации с зарубежными профессорами Кембриджского и Венского университетов.

Изнасилованная шестилетняя девочка из Актау остается в тяжелом состоянии в отделении детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане, передает Today.kz cо ссылкой на пресс-службу Корпоративного фонда University Medical Center. Анестезиолог-реаниматолог и нефролог Национального научного центра материнства и детства в составе республиканской санитарной авиации провели осмотр и оценку состояния ребенка на месте и по согласованию с руководством клиники приняли решение о переводе пациентки в Национальный научный центр материнства и детства Астаны.

"В настоящее время ребенок остается в крайне тяжелом коматозном состоянии. Девочка подключена на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Гемодинамика стабильная на фоне медикаментозной поддержки. Оказывается интенсивная терапия. Неоднократно организованы и проведены консультации профильных специалистов: невролога, детского гинеколога, пульмонолога, окулиста, нефролога, эндокринолога, хирурга. Назначены дополнительные диагностические инструментальные и лабораторные исследования. Наблюдение в динамике продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что планируются консультации посредством телемедицины с зарубежными профессорами Кембриджского университета (Великобритания) и Венского университета (Австрия).