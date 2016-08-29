Надпись "Аллаху акбар" напугала актюбинцев

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Надпись "Аллаху акбар" напугала актюбинцев

Фотография сделана во дворе дома №30 по улице Пожарского.

Надпись "Аллаху акбар" на трансформаторе не на шутку напугала актюбинцев. Фотографию с надписью и рисунками выложило с своем Instagram сообщество zello.aktobe.

Отмечается, что фотография сделана во дворе дома №30 по улице Пожарского. Авторы фото также утверждают, что такие надписи есть и в других дворах города.

Актюбинцы высказали разные мнения по поводу этой надписи и рисунков. Одни считают, что ничего страшного в этом нет, других же смутил нарисованный рядом автомат. Комментаторы призывают правоохранительные органы обратить внимание на этот факт.

Сегодня, организация, обслуживающая трансформатор, закрасила все надписи.

Напомним, в Актобе 5 июня группа приверженцев салафизма совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и на войсковую часть Национальной гвардии. В городе был объявлен режим антитеррористической операции.

В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек, они находятся под арестом. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
Напомним, в Актобе 5 июня группа приверженцев салафизма совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и на войсковую часть Национальной гвардии. В городе был объявлен режим антитеррористической операции.---- и как считает Д,надпись сделана приверженцами салафизма? деский почерк явно, у меня в районе дома 2 школы и постоянно надписи приходится стирать с подьезда маркером, долго была надпись на железной двери Усама бен Ладен чета там.. вроде типа Чегавар и т.п хрень), вообще-то не электро щит, а шкаф распределительный, казтелекома, обратится к ним приедут зачистят.
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29.08.2016, 14:18
фото пользователя Joker.
Joker.
Шанхай!!!Общаги.мда
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29.08.2016, 15:18
фото пользователя Keks1
Keks1
Велик - это велосипед?))) Тогда - велек.
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29.08.2016, 15:30
фото пользователя Малинка
Малинка
Иногда тебя читаешь и удивляешься,опять ворота детсадика открытыми оставили))
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29.08.2016, 15:39
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Детишки развлекаются. Им же сейчас делать нечго - без дела шатаются, в интернете сидят. )
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29.08.2016, 15:41
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