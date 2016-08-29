Надпись "Аллаху акбар" напугала актюбинцев

Фотография сделана во дворе дома №30 по улице Пожарского.

Надпись "Аллаху акбар" на трансформаторе не на шутку напугала актюбинцев. Фотографию с надписью и рисунками выложило с своем Instagram сообщество zello.aktobe.

Отмечается, что фотография сделана во дворе дома №30 по улице Пожарского. Авторы фото также утверждают, что такие надписи есть и в других дворах города.

Актюбинцы высказали разные мнения по поводу этой надписи и рисунков. Одни считают, что ничего страшного в этом нет, других же смутил нарисованный рядом автомат. Комментаторы призывают правоохранительные органы обратить внимание на этот факт.

Сегодня, организация, обслуживающая трансформатор, закрасила все надписи.

Напомним, в Актобе 5 июня группа приверженцев салафизма совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и на войсковую часть Национальной гвардии. В городе был объявлен режим антитеррористической операции.

В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек, они находятся под арестом. Им грозит пожизненное лишение свободы.