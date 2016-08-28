На полмиллиона тенге оштрафовали жителя Костаная за двойное гражданство

54-летнего нарушителя выявили 26 августа около 00.30 часов сотрудники миграционной полиции ЛОВД на ст.Костанай совместно с пограничной службой в международном аэропорту Костаная, пишет "Алау".

Мужчина, являясь гражданином РК приобрел гражданство Федеративной Республики Германия. Ему предстоит выплатить штраф в 200 МРП (424 200 тенге).