В Алматы избили и ограбили 20-летнего иностранца

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В Алматы избили и ограбили 20-летнего иностранца

В Алматы избили и ограбили 20-летнего англичанина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Майнур Зиямова, передает Zakon.kz.

По словам девушки, 26 августа она была у родителей в микрарйоне Таугуль. По соседству с ними проживал турист из Англии. Он обратился к ним и попросил помочь закрыть дверь. Через полчаса турист снова обратился за помощью, только на этот раз после избиения и ограбления.

"Он был избит до неузнаваемости. Его обокрали и жестоко избили в нашем же подъезде. Мне пришлось искать хозяев квартиры, которую ему сдали. Благо они раньше жили здесь и мы все знакомы. Побоявшись вызывать скорую, пришлось позвонить нашему семейному другу и доктору. Она живет в соседнем доме. Она пришла и оказала первую помощь. И сказала что нужна помощь врачей, есть серьезные порезы и сломан нос", - сообщила Майнур.

Хозяева квартиры, в которой остановился парень, вызвали скорую помощь и полицию. 27 августа полицейские нашли тех, ето напал на иностранного гостя. Об инциденте узнали и представители консульства Великобритании.

Майнур Зиямова навестила англичанина и сообщила, что парень "держится молодцом".

"Он пробудет в Алматы несколько дней пока не восстановят его паспорт, а может найдут. Планирую показать ему наш город и сгладить первое впечатление", - написала Майнур Зиямова.

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