В Костанайской области 13-летний школьник спас двух тонущих девочек

13-летний подросток Иван Рябец в Терентьевке Карабалыкского района спас тонущих девочек-сверстниц, пишет портал "Алау".

Произошло все на реке Тогузак в селе Терентьевка.

«Все произошло за один миг. Мы купались, ничего не предвещало опасности. Заплыли на глубину. Я нечаянно задела Мадину, а она зацепила меня, и мы начали тонуть. Моя одноклассница пыталась выкарабкаться, но у нее не получалось. Плавать Мадина практически не умеет. Рядом с нами была еще наша подруга Катя Соплакова. Однако ей не удалось нам помочь», — вспоминает Мария Седенова.

В это время Иван находился на берегу. Он первым обратил внимание на девочек. Хотя в этот день на реке было многолюдно. Взрослые то ли не заметили, то ли не придали значения происходящему на воде.

«Думаю, беда не может быть чужой. А в тот день какая-то сила подтолкнула меня в воду, мне не было страшно за свою жизнь. Я боялся и переживал за девчат», — улыбается Иван Рябец.

Юному спасателю – 13 лет, он учится в Карабалыкской средней школе №2. На каникулы приезжает в Терентьевку к отцу, который здесь разводит скот. Юноша же занимается кроликами. Иван плавает с пяти лет.