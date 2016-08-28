В Костанайской области 13-летний школьник спас двух тонущих девочек

13-летний подросток Иван Рябец в Терентьевке
Произошло все на реке
«Все произошло за один миг. Мы купались, ничего не предвещало опасности. Заплыли на глубину. Я нечаянно задела Мадину, а она зацепила меня, и мы начали тонуть. Моя одноклассница пыталась выкарабкаться, но у нее не получалось. Плавать Мадина практически не умеет. Рядом с нами была еще наша подруга Катя Соплакова. Однако ей не удалось нам помочь», — вспоминает Мария Седенова.
В это время Иван находился на берегу. Он первым обратил внимание на девочек. Хотя в этот день на реке было многолюдно. Взрослые то ли не заметили, то ли не придали значения происходящему на воде.
«Думаю, беда не может быть чужой. А в тот день какая-то сила подтолкнула меня в воду, мне не было страшно за свою жизнь. Я боялся и переживал за девчат», — улыбается Иван Рябец.
Юному спасателю – 13 лет, он учится в Карабалыкской средней школе №2. На каникулы приезжает в Терентьевку к отцу, который здесь разводит скот. Юноша же занимается кроликами. Иван плавает с пяти лет.
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