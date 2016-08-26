Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре

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Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре

15-летнюю девочку отчим насиловал в течение нескольких месяцев.

В специализированном межрайонном суде Павлодарской области вынесен приговор в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании, передает корреспондент Today.kz.

Согласно материалам дела, отчим насиловал собственную падчерицу в течении нескольких месяцев: с ноября 2015-го по январь 2016 года. Все происходило в квартире, где проживала семья, во время отсутствия гражданской жены. Мать узнала обо всем после того, как несовершеннолетняя обратилась в больницу с жалобами на недомогание. Выяснилось, что 16-летняя школьница беременна. Вину свою подсудимый не признавал. О нем известно немного: образование восемь классов, работает скотником, ранее был судим.

"Признать Армана Рахметова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 120 УК РК "Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней" и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - вынес решение судья Кабиболла Байгоншеков.

На прениях гражданская жена, являющаяся законным представителем несовершеннолетней потерпевшей дочери, просила суд назначить минимальный срок, потому как женщина простила сожителю изнасилование родной дочери. Прокурор же настаивала на 11 годах лишения свободы. Санкция статьи предусматривает до 15 лет. Однако сторона обвинения не смогла затребовать максимальный срок, объяснив это тем, что отягчающих обстоятельств в ходе разбирательств выявлено не было.

43-летнему педофилу также предстоит выплатить 278 тысяч тенге судебных издержек.

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