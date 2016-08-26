У жителя Актюбинской области изъяли коноплю на 150 млн тенге

В 40-45 километрах от г. Эмба Мугалжарского района в степи актюбинские полицейские обнаружили 6 соток конопли.

21 августа управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской областив проводили ОПМ "Кокнар-2016", "Допинг" и в 40-45 километрах от г. Эмба Мугалжарского района в степи обнаружили посев конопли, культивированной неизвестными лицами общей площадью 6 соток, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 38 летний житель области. В палатке, которой он проживал, под матрацем обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом общим весом более 4-х кг. По результатам экспертизы данное вещество является "высушенной марихуаной".

"На площади культивации обнаружено и изъято 710 кустов выращенной конопли, общим весом около 450 кг. Сумма изъятого наркотического вещества на теневом рынке оценивается в 150 млн. тенге", - рассказал Ардагер Уайдин.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 300 ч. 2 УК РК, то есть, «Незаконное культивирование запрещенных растений, содержащих наркотические вещества».

Напомним, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование по делу продолжается.