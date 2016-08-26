Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты

Более 21 млн тенге похитило начальство районного узла связи Акмолинского филиала АО "Казпочта" совершая махинации в бухгалтерских документах.

Украденные деньги использовались на погашение кредитов и других своих нужд, передает корреспондент BNews.kz.

Оскандалились и понесли уголовное наказание начальник Астраханского районного узла Акмолинского облфилиала АО "Казпочта ", ее заместитель, главный бухгалтер и заведующая кассой.

"С 2013 по 2015 год они совершали хищение денежных средств путем совершения служебного подлога и внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерские документы. По отдельности и при покрывательстве друг друга похищено более 21 миллиона тенге. Похищенные денежные средства использовались для погашения ранее полученных кредитов и использования для своих личных нужд", - сообщил агентству пресс-секретарь департамента госдоходов Нурлан Искаков .

Предприимчивые сотрудники компании предстали перед судом.

"К реальным срокам с конфискацией имущества, добытого преступным путем, осуждены экс-начальник и ее заместитель. Они получили 7 и 5 лет. Главный бухгалтер и заведующая кассой получили по 7 лет условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Все фигуранты пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе в государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях", - заключил Искаков.