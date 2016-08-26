Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты

Автор:
Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты

Более 21 млн тенге похитило начальство районного узла связи Акмолинского филиала АО "Казпочта" совершая махинации в бухгалтерских документах.

Украденные деньги использовались на погашение кредитов и других своих нужд, передает корреспондент BNews.kz.

Оскандалились и понесли уголовное наказание начальник Астраханского районного узла Акмолинского облфилиала АО "Казпочта", ее заместитель, главный бухгалтер и заведующая кассой.

"С 2013 по 2015 год они совершали хищение денежных средств путем совершения служебного подлога и внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерские документы. По отдельности и при покрывательстве друг друга похищено более 21 миллиона тенге. Похищенные денежные средства использовались для погашения ранее полученных кредитов и использования для своих личных нужд", - сообщил агентству пресс-секретарь департамента госдоходов Нурлан Искаков.

Предприимчивые сотрудники компании предстали перед судом.

"К реальным срокам с конфискацией имущества, добытого преступным путем, осуждены экс-начальник и ее заместитель. Они получили 7 и 5 лет. Главный бухгалтер и заведующая кассой получили по 7 лет условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Все фигуранты пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе в государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях", - заключил Искаков.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.08.2016, 15:42
  
Более 320 млрд тенге накопили актюбинцы в ЕНПФ
26.08.2016, 09:45
  
Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау
25.08.2016, 15:14
  
Семья уроженца Казахстана возглавила рейтинг Forbes 2
25.08.2016, 14:20
  
Деньги пропали из сейфа депутата маслихата в акимате Темиртау 1
25.08.2016, 11:31
  
За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре
У жителя Актюбинской области изъяли коноплю на 150 млн тенге 2
Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау
Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау 3
Почему изнасилования остаются безнаказанными в РК 4
Деньги пропали из сейфа депутата маслихата в акимате Темиртау 1
Жертва изнасилования требует ужесточить Уголовный кодекс РК
Задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике
За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области
​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней 12