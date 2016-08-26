Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау

Также подозреваемая отстранена от работы.
На 2 месяца помещена под домашний арест помощник прокурора
"Арестованная подозревается в совершении умышленных тяжких коррупционных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления, будучи помощником прокурора Атырауской области в Управлении по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание", - говорится в сообщении суда.
Также судья удовлетворила ходатайство о временном отстранении подозреваемой от работы.
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