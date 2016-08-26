Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау

Также подозреваемая отстранена от работы.

На 2 месяца помещена под домашний арест помощник прокурора Атырауской области , сообщает пресс-служба суда №2 города Атырау .

"Арестованная подозревается в совершении умышленных тяжких коррупционных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления, будучи помощником прокурора Атырауской области в Управлении по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание", - говорится в сообщении суда.

Также судья удовлетворила ходатайство о временном отстранении подозреваемой от работы.