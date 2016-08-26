Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау

Помочь полицейским в поимке подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки вызвался предприниматель Актау.

Компания предпринимателя готова выплатить миллион тенге тому, кто предоставит информацию о местонахождении подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки. На предприятии надеются, что это поможет в поимке преступника, сообщает газета "Лада".

"За информацию о местонахождении этого человека я лично готов выплатить миллион тенге. Потому что мы должны его поймать. И мне не жалко этих денег, лишь бы это помогло. Мы растим дочерей для счастья, а не для боли и страха. Особенно тяжело, что беда случилась с такой малышкой. Как теперь сложно будет сделать ее счастливой. А зло должно быть непременно наказано", - сказал предприниматель.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, руководство предприятия, объявившего вознаграждение, просит незамедлительно обращаться по телефонам полиции: 47-48-10, 47-48-11, 47-48-52, 47-48-29, 47-48-26, 47-48-02 или 102.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина "Иваныч", расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенок был найден спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставлен в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.

Житель Актау предложил сто тысяч тенге тому, кто поможет поймать преступника.

Ориентировку и фоторобот предполагаемого насильника разослали в соседние с Мангистау регионы .

Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина "Иваныч", попавшего на камеру видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. 23 августа на одной из пригородных строек полицейские задержали возможного подозреваемого. Назначен ряд экспертиз. Другие подробности в интересах следствия не распространяются.

Девочка по-прежнему находится в реанимации детской областной больницы в стабильно тяжелом состоянии.