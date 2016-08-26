Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау

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Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау

Помочь полицейским в поимке подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки вызвался предприниматель Актау.

Компания предпринимателя готова выплатить миллион тенге тому, кто предоставит информацию о местонахождении подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки. На предприятии надеются, что это поможет в поимке преступника, сообщает газета "Лада".

"За информацию о местонахождении этого человека я лично готов выплатить миллион тенге. Потому что мы должны его поймать. И мне не жалко этих денег, лишь бы это помогло. Мы растим дочерей для счастья, а не для боли и страха. Особенно тяжело, что беда случилась с такой малышкой. Как теперь сложно будет сделать ее счастливой. А зло должно быть непременно наказано", - сказал предприниматель.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, руководство предприятия, объявившего вознаграждение, просит незамедлительно обращаться по телефонам полиции: 47-48-10, 47-48-11, 47-48-52, 47-48-29, 47-48-26, 47-48-02 или 102.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина "Иваныч", расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенок был найден спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставлен в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.

Житель Актау предложил сто тысяч тенге тому, кто поможет поймать преступника.

Ориентировку и фоторобот предполагаемого насильника разослали в соседние с Мангистау регионы.

Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина "Иваныч", попавшего на камеру видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. 23 августа на одной из пригородных строек полицейские задержали возможного подозреваемого. Назначен ряд экспертиз. Другие подробности в интересах следствия не распространяются.

Девочка по-прежнему находится в реанимации детской областной больницы в стабильно тяжелом состоянии.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Joker.
Joker.
Вроде задержали кого то.или не тем оказался.Актау намного меньше актобе,в машину и можно поискать.лим на дороге не валяется.
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26.08.2016, 10:37
фото пользователя Zhanarik
Zhanarik
Мне кажется любой сознательный гражданин и без денег сказал бы. Неужели на такой трагедии можно наживаться?no
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26.08.2016, 14:07
фото пользователя Joker.
Joker.
Варианты просто не учитываете.Вы можете работать работу после рабочего дня?Это стимул своеобразный,возможно ради дополнительного заработка к поиску подключатся опера из других отделов.После своей рабочей смены.по крайне мере лучший вариант чем коррупция.Ну и операм будит легче искать нежели другим.с их "ксивой"есть доступ к тому ,что простому гражданину не доступно.Ещё стоит учесть,когда они раскрывают преступление с уже арестованным,и получают полную картину преступление.Считайте что они, в это вживаются.И невольно, как бы становятся соучастниками этих событии.Это чревато для "мозгов, психики подсознание". Практический они получают опыт совершённого преступление,И как жить с таким грузом?конечно это я не обо всех оперов.В последнее время среди них развелось много мухоморов.
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