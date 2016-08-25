Почему изнасилования остаются безнаказанными в РК

Общественные организации Казахстана встревожены ростом случаев изнасилований в стране, замалчиванием этой проблемы жертвами и практикой ухода от наказания насильниками.

Новости о случаях изнасилований в Казахстане появляются в СМИ с печальной регулярностью. Последние резонансные случаи произошли в Актау, где насилию подверглась 6-летняя девочка, и в городе Есик, где жертвой насильников стала взрослая женщина, передает ИА Новости-Казахстан.

Эти и другие вопиющие факты сексуального насилия и безнаказанности обсудили представители общественных организаций в Астане. Они рассмотрели основные сложности, которые существуют на пути наказания за сексуальные преступления, а также о способах помощи жертвам.

По словам руководителя центра поддержки женщин Алины Орловой, жертвы сексуального насилия должны иметь доступ к службам, которые помогут им восстановиться после преступления.

"Такие службы должны иметь постоянные государственные субсидии, чтобы эта помощь предоставлялась постоянно, а не от случая к случая. Женщины должны иметь доступ к финансовой помощи, к услугам юристов, психологов, медиков", - сказала Орлова на круглом столе.

Она отметила необходимость создания круглосуточной "горячей линии" телефонов доверия, потому что жертвы сексуального насилия не всегда обращаются в полицию.

"На моей практике, это было лет 10 назад, мы работали с целой деревней, где все девушки до 18 лет были изнасилованы. И ни одного не было возбуждено уголовного дела, все дела были закончены за примирением. Родители получили от насильников какие-то финансовые средства и не стали подавать заявление в суд", — добавила глава центра.

По словам Орловой, правоохранительные органы должны экстренно реагировать на информацию о сексуальном насилии, незамедлительно предоставлять защиту жертвам, а также перенаправлять их в кризисные центры.

"Нужно, чтобы судебные расследования в отношении правонарушений не зависели полностью от поданного жертвой заявления. Чтобы судебные разбирательства могли продолжаться даже в том случае, если жертва забирает свое заявление", — уверена Орлова.

По ее мнению, неправительственные организации, правозащитники должны иметь возможность оказывать помощь и поддержку жертвам в суде.

"Мы видим отношение к жертвам сексуального насилия на суде. Есть насильник, который может нанять целую армию адвокатов, у него есть на это деньги, и мы видим жертву, которая без адвоката, и что с этой жертвой делают на суде. Не хочу обвинить суд, я просто была на таком заседании — это и судья давит, и адвокат давит, и прокурор занимает позицию непонятную", — негодует глава центра.

Полицейские, по ее мнению, должны обеспечить семьям жертв изнасилования и свидетелям защиту от запугивания. Существует программа по защите участников судебного разбирательства, но она не всегда работает эффективно, заметила она.

Орлова добавила, что женщинам бывает сложно давать показания в суде, поэтому нужно дать возможность жертвам давать показания в суде без личного участия (с использованием современных технологий) или без присутствия насильника.

Примирению — нет!

Как сообщила координатор национальной телефонной линии объединения "Союз кризисных центров" Асель Мухамедсадыкова, основываясь на поступивших к ним обращениях, в 60% случаев дела об изнасиловании не доходят до суда. Причиной этого по ее мнению, является возможность примирения сторон, а также мышление людей, что женщина сама виновата в совершенном преступлении.

Президент общественного фонда "Тансари", организатор национального движения против сексуального насилия "Немолчи.kz" Дина Смаилова также не согласна с существующей нормой о примирении по делам об изнасилованиях и даже назвала ее "настоящим преступлением".

"Преступник может примириться, если у него есть деньги, он может уйти от наказания. Он может примиряться всю жизнь, если у него есть деньги. И нигде это никак не отразится, потому что он заплатил деньги и ушел, он ни разу не судим. А это страшно, потому что насильники повторяют свои преступления", — рассказала она.

Смаилова, которая сама в юности стала жертвой сексуального насилия, напомнила о недавнем резонансном случае группового изнасилования женщины в городе Есик.

"Родственники девушки обратились к нам. Почему они не обратились к госорганам, кризисный центр? Потому что они понимают, что вот здесь я кричу на всю страну, я заявляю громко, я пишу. Почему эти люди ко мне обратились? Потому что они поверили только в человека, который сам был подвержен изнасилованию", — добавила Смаилова.

Расследования по шаблону

Выступая на круглом столе, руководитель Талдыкорганского регионального центра поддержки женщин Жанар Нурмуханова заявила, что существует проблема некой шаблонности при расследовании сексуальных преступлений.

"Я не говорю за весь Казахстан, может быть, это касается только нашего Талдыкорганского региона, но очень большая проблема на сегодняшний день — это качество расследований таких преступлений. Потому что у меня сложилось впечатление, что следователи при их расследовании работают по определенному шаблону: поступает заявление, назначают судебно-медицинскую, судебно-биологическую, психиатрическую экспертизу. И все. А как быть женщинам, которые подверглись насилию месяц, неделю, да даже один день назад, когда женщина по незнанию или по другим причинам удалила все следы преступления, улики?", — спросила она.

Нурмуханова привела в пример случай с 14-летней девочкой. В организацию обратилась мать ребенка, которого в прошлом году в детском лагере изнасиловал учитель физкультуры. Девочка молчала в течение года, потому что насильник постоянно угрожал ей по телефону.

"Когда обратились в полицию, следователь назначил только судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизы. Мама обратилась к нам, когда стало понятно, что следователь, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела из-за недоказанности состава преступления. Мать неоднократно говорила следователю об угрозах по телефону в адрес дочери, но он не принял это во внимание", — сказала глава центра.

Работникам центра удалось переубедить следователя, по их рекомендации были получены распечатки телефонных разговоров.

"Выяснилось, что действительно этот молодой мужчина угрожал, и факт насилия подтвердился. Буквально на днях прошел суд, этому насильнику дали срок 11 лет лишения свободы. Там еще были соучастники, процесс еще продолжается", — сказала Нурмуханова.

В качестве рекомендации она посоветовала обучать следователей, которые бы специализировались на расследовании преступлений сексуального характера.