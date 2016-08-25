Деньги пропали из сейфа депутата маслихата в акимате Темиртау

В акимате г.Темиртау произошла кража, из сейфа депутата городского маслихата Фарита Валеева исчезли 780 тысяч тенге, передает корреспондент BNews.kz.

«В акимате из сейфа моего бывшего кабинета произошла кража. В этом кабинете я уже пять месяцев как не работаю, оставил там в своем сейфе деньги, поскольку дома идет ремонт, 780 тысяч тенге, это деньги на лечение, пришел в субботу 13 августа и обнаружил, что их там нет, сейф был открыт, хотя закрывается на код, сейф был не взломан.

Дверь в самом кабинете тоже открывается ключом. Там сейчас работает комиссия по легализации, еще в этот кабинет имеет доступ техничка, охрана, как эта кража произошла, сейчас разбираются полицейские», - говорит Валеев.

Как пояснил Фарит Валеев, поскольку в акимат вход посторонним запрещен, просто так в здание не попасть, а в кабинет тем более, грустно осознавать, что украсть деньги могли люди из его окружения, о своих подозрениях он рассказал следователю, полицейские уже вторую неделю ведут расследование.

«Материал по факту кражи зарегистрирован, в настоящий момент проводится досудебное расследование. Создана группа, полицейские работают», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

По словам Фарита Валеева, в кабинете, где стоял сейф, работала сотрудница акимата Темиртау Шолпан Темербекова, сейчас он готовит на нее документы в суд за клевету, оскорбление чести и достоинства.

Женщина написала жалобу в прокуратуру о том, что депутат пытался допрашивать ее по телефону, по ее мнению на это он не имеет права.

«Я комментировать эту ситуацию не буду, единственное скажу, что правоохранительные органы во всем разберутся, жалобу я действительно написала, потому что Ф.Валеев пытался меня допрашивать по телефону, что, считаю неправомерным», - сообщила Темербекова.