Жертва изнасилования требует ужесточить Уголовный кодекс РК

Общественник Дина Смаилова заявила о необходимости увеличения срока наказания по статье "Изнасилование".

Организатор национального движения против сексуального насилия "Немолчи.kz" Дина Смаилова требует ввести в Казахстане пожизненное наказание за групповое изнасилование, передает корреспондент Today.kz. Об этом общественный деятель заявила в Астане в ходе круглого стола на тему "Жизнь без страха: Положим конец безнаказанности за изнасилования".

"Я к вам обращаюсь для того, чтобы вы услышали, что изнасилование – это тяжкое преступление, чтобы это преступление перевели из разряда средних в тяжкие. Как жертва изнасилования я прошу вас, увеличьте сроки наказания, как минимум от 10 до 20 лет по части 1 должно быть. На самом деле это наказание соответствуют тому преступлению, которое совершает насильник. Я считаю, что педофилы заслуживают пожизненного заключения, групповое изнасилование – это тоже пожизненное заключение. Однозначно, и это нельзя обсуждать. Примирение сторон я считаю незаконным, это преступление, когда преступник может примириться с жертвой, если у него есть деньги, и уйти от наказания. А сам факт не будет нигде зафиксирован как статья, как судимость. Он может примиряться всю жизнь, если у него есть деньги, если он заплатил и ушел, он ни разу не будет наказан. А насильники повторяют свои преступления", – заявила Дина Смаилова.

Смаилова рассказала, что в Казахстане зачастую скрывают факты домашнего насилия, когда дети на протяжении многих лет подвергаются насилию со стороны родственников. И такие преступления, по ее мнению, требуют особого внимания, как и насилие в отношении беременных женщин и групповые изнасилования.

"Вы все, наверное, слышали историю Жибек из Есика – девушки, которая подверглась групповому изнасилованию. Ее родственники обратились к нам. Но почему они не обратились в государственные органы, в кризисный центр? Почему обратились ко мне? Потому, что они понимают, что здесь я кричу на всю страну, я заявляю громко, каждый раз, когда происходит какая-то страшная история, пусть инкогнито, но я пишу, что такие вещи происходят. Зайдите на страницу #немолчи.kz, там очень много таких историй. Почему эти люди ко мне обратились? Потому, что они поверили в того человека, который сам был подвержен изнасилованию. И мы сейчас помогаем этой девочке. В этот раз примите этот закон, потому что социальные сети – эта такой ресурс, который мы не сможем остановить. Будем говорить об этом постоянно, не переставая. Давайте уже будем работать сообща для того, чтобы это было единым фронтом", – добавила Смаилова.