Во время расследования дела мужчины будут находиться в ИВС.

В Алматинской области задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ДВД, передает Today.kz.

"Четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике задержан. Его зовут Нурбол, ему 24 года. Скрывался у своих родственников. Он сам проживал в Енбекшиказахском районе, уроженец Центрального Казахстана. Сейчас он находится в ИВС УВД Енбекшиказахского района. Проводятся мероприятия по установлению двух девушек - Марины и Юлии, которые, возможно, причастны к инциденту. Им около 30 лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, жительница Енбекшиказахского района Алматинской области обвинила четверых мужчин в изнасиловании ее дочери. В видеообращении, распространенном в социальных сетях, женщина рассказывает, что ее дочь в ночь на 14 августа вместе с братом вышла после семейного праздника из кафе в Есике и подверглась нападению. По словам пострадавшей девушки, двое из мужчин схватили ее, еще двое избили ее брата. После этого напавшие якобы скрылись на автомобиле вместе с девушкой. Позднее были задержаны двое подозреваемых в групповом изнасиловании.

21 августа полицейские задержали третьего подозреваемого. Мужчину доставили в Енбекшиказахское РУВД для дачи показаний. Сообщалось, что подозреваемый скрывался в Алматы. Задержанным вменили сразу четыре статьи УК РК: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Похищение человека" и "Хулиганство". Кроме того, в полиции опровергли информацию, что один из насильников может оказаться сотрудником правоохранительных органов.

23 августа трое подозреваемых в групповом изнасиловании 30-летней жительницы Есика в Алматинской области были арестованы на два месяца. Во время расследования дела мужчины будут находиться в ИВС.