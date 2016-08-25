Задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике

Автор:
Задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике

Во время расследования дела мужчины будут находиться в ИВС.

В Алматинской области задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ДВД, передает Today.kz.

"Четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике задержан. Его зовут Нурбол, ему 24 года. Скрывался у своих родственников. Он сам проживал в Енбекшиказахском районе, уроженец Центрального Казахстана. Сейчас он находится в ИВС УВД Енбекшиказахского района. Проводятся мероприятия по установлению двух девушек - Марины и Юлии, которые, возможно, причастны к инциденту. Им около 30 лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, жительница Енбекшиказахского района Алматинской области обвинила четверых мужчин в изнасиловании ее дочери. В видеообращении, распространенном в социальных сетях, женщина рассказывает, что ее дочь в ночь на 14 августа вместе с братом вышла после семейного праздника из кафе в Есике и подверглась нападению. По словам пострадавшей девушки, двое из мужчин схватили ее, еще двое избили ее брата. После этого напавшие якобы скрылись на автомобиле вместе с девушкой. Позднее были задержаны двое подозреваемых в групповом изнасиловании.

21 августа полицейские задержали третьего подозреваемого. Мужчину доставили в Енбекшиказахское РУВД для дачи показаний. Сообщалось, что подозреваемый скрывался в Алматы. Задержанным вменили сразу четыре статьи УК РК: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Похищение человека" и "Хулиганство". Кроме того, в полиции опровергли информацию, что один из насильников может оказаться сотрудником правоохранительных органов.

23 августа трое подозреваемых в групповом изнасиловании 30-летней жительницы Есика в Алматинской области были арестованы на два месяца. Во время расследования дела мужчины будут находиться в ИВС.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2016, 12:36
  
Жертва изнасилования требует ужесточить Уголовный кодекс РК
24.08.2016, 14:40
  
ДВД: Лилия Рах подозревается в похищении гражданина Узбекистана 1
23.08.2016, 15:13
  
Состояние изнасилованной девочки в Актау остается без изменений 3
20.08.2016, 20:39
  
Групповое изнасилование в Есике: двое задержаны, двое в розыске
01.08.2016, 10:41
  
Сбежавший из суда в Алматы рецидивист задержан
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре
У жителя Актюбинской области изъяли коноплю на 150 млн тенге 2
Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты
Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау
Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау 3
Почему изнасилования остаются безнаказанными в РК 4
Деньги пропали из сейфа депутата маслихата в акимате Темиртау 1
Жертва изнасилования требует ужесточить Уголовный кодекс РК
За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области
​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней 12