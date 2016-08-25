За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области

Дабылбека Джанбабаева подозревают в получении взятки.
В Карагандинской области задержан и.о. руководителя регионального департамента экологии Дабылбек Джанбабаев. Мужчину подозревают в получении взятки, сообщает департамент Национального бюро по противодействию коррупции.
"Установлено, что Джанбабаев через своего подчиненного государственного экологического инспектора получил взятку в сумме 100 тысяч тенге от руководителя ТОО "Ырыс" за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения экологического законодательства", - говорится в сообщении.
В настоящее время Дабылбек Джанбабаев водворен в ИВС УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.
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