За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области

Автор:
За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области

Дабылбека Джанбабаева подозревают в получении взятки.

В Карагандинской области задержан и.о. руководителя регионального департамента экологии Дабылбек Джанбабаев. Мужчину подозревают в получении взятки, сообщает департамент Национального бюро по противодействию коррупции.

"Установлено, что Джанбабаев через своего подчиненного государственного экологического инспектора получил взятку в сумме 100 тысяч тенге от руководителя ТОО "Ырыс" за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения экологического законодательства", - говорится в сообщении.

В настоящее время Дабылбек Джанбабаев водворен в ИВС УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.08.2016, 10:04
  
Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты
26.08.2016, 09:45
  
Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау
23.08.2016, 11:02
  
Экс-полицейский просит отправить его за решетку 2
19.08.2016, 12:09
  
За счет сирот погашали свои долги работники органов опеки Кызылординской области 7
19.08.2016, 10:40
  
Во взяточничестве признались сотрудники акимата Костанайской области 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре
У жителя Актюбинской области изъяли коноплю на 150 млн тенге 2
Крадеными деньгами начальство Казпочты в Акмолинской области гасило свои кредиты
Помощника прокурора области взяли под домашний арест в Атырау
Миллион тенге в награду предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау 3
Почему изнасилования остаются безнаказанными в РК 4
Деньги пропали из сейфа депутата маслихата в акимате Темиртау 1
Жертва изнасилования требует ужесточить Уголовный кодекс РК
Задержан четвертый подозреваемый в групповом изнасиловании в Есике
​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней 12