За взятку задержали и.о. руководителя департамента экологии Карагандинской области

Дабылбека Джанбабаева подозревают в получении взятки.

В Карагандинской области задержан и.о. руководителя регионального департамента экологии Дабылбек Джанбабаев. Мужчину подозревают в получении взятки, сообщает департамент Национального бюро по противодействию коррупции.

"Установлено, что Джанбабаев через своего подчиненного государственного экологического инспектора получил взятку в сумме 100 тысяч тенге от руководителя ТОО "Ырыс" за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения экологического законодательства", - говорится в сообщении.

В настоящее время Дабылбек Джанбабаев водворен в ИВС УВД Караганды. Проводится досудебное расследование.