​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней

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​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней

За Коркем Максат переживала вся Актюбинская область, люди искренне желали ей скорейшего возвращения домой.

"Пока подробности распространить не можем, просто нашлась, - подтвердила "Д" сестренка Коркем. - Все нормально, она живая".

Напомним, уроженка Берчогура приехала в город поступать в вуз. 20 августа девушка вышла из дома своей тети, села на попутку. Таксист не довез ее до вокзала, он торопился и оставил в городе, не доезжая до 5 микрорайона. Коркем, опоздав на поезд в Шалкар, позвонила мужу и сказала, что собирается обратно к тете, будет ловить такси. К тете девушка в тот день не вернулась, телефон был отключен. Коркем искали 5 дней.

По неофициальным данным, итоги поисков завершились в Мартуке, где она и находилась.

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Все комментарии (12):
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фото пользователя Северный
Северный
С возвращением!Хоть живая,а что стало причиной - на второй план.
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25.08.2016, 11:22
фото пользователя Joker.
Joker.
присоеденяюсь
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25.08.2016, 11:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
жива главное, остальное если отсутствует криминальное присутствие то разберутся в семье.
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25.08.2016, 12:32
фото пользователя Sunshine
Sunshine
Слава Аллаху! А то, что ни день то печаль какая-нибудь.....Больше так не делай)
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25.08.2016, 13:22
фото пользователя merlok
merlok
А если бы печальные новости, позор Аллаху? или ему приписываются только хорошие дела?
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25.08.2016, 17:02
фото пользователя ферзя
ферзя
А многое ли поменялось если б прозвучало привычное, даже в советские времена атеизма, - Слава Богу К чему вы?
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25.08.2016, 17:09
фото пользователя ферзя
ферзя
девушка жива и здорова и это прекрасно. А все остальное нас не касается, дома разберутся без общественности. 
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25.08.2016, 17:11
фото пользователя Keks1
Keks1
Если ее из Мартука удастся вернуть. Может ей в Шалкар ну совсем не хочется возвращаться. А за девушку я тоже рад.
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25.08.2016, 17:16
фото пользователя merlok
merlok
Слава богу?хотите сказать, что в СССР это было популярное выражение? это из времен царской России. Просто верующие по определению идиоты, ибо вера противоположность знаниям.
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25.08.2016, 21:35
фото пользователя Aoifes
Aoifes
А плохое - это шайтан попутал. )
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25.08.2016, 17:11
фото пользователя Joker.
Joker.
неа,это как у джамшута шайтанама.а вообще нынешнее поколение женятся и тут же разводятся.таких примеров я знаю много,даже через месяц уже не живут с друг другом.интересно зачем ей второе образование если оно в полную силу в этом районе совсем не надо
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25.08.2016, 17:21
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Joker. в поселке наверно есть работа педагога или т.п,первое по специальности которое в поселке не востребовано может быть. 
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25.08.2016, 17:40
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