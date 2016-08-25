​Коркем, пропавшую по пути домой, нашли спустя 5 дней

За Коркем Максат переживала вся Актюбинская область, люди искренне желали ей скорейшего возвращения домой.

"Пока подробности распространить не можем, просто нашлась, - подтвердила "Д" сестренка Коркем. - Все нормально, она живая".

Напомним, уроженка Берчогура приехала в город поступать в вуз. 20 августа девушка вышла из дома своей тети, села на попутку. Таксист не довез ее до вокзала, он торопился и оставил в городе, не доезжая до 5 микрорайона. Коркем, опоздав на поезд в Шалкар, позвонила мужу и сказала, что собирается обратно к тете, будет ловить такси. К тете девушка в тот день не вернулась, телефон был отключен. Коркем искали 5 дней.

По неофициальным данным, итоги поисков завершились в Мартуке, где она и находилась.