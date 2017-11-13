﻿﻿ В 2018 году в Казахстане увеличится прожиточный минимум

С 1 января 2018 года прожиточный минимум в Казахстане составит 28 тысяч 284 тенге, сообщает sputniknews.kz.
Однако дальнейшее увеличение может произойти тогда, когда уйдут иждивенцы и останутся действительно нуждающиеся, рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
И структура прожиточного минимума поменяется. Если сегодня минимум складывается из соотношения продовольственной корзины к непродовольственной в пропорции 60 к 40, то будет 55 к 45.
В разных регионах он может отличаться. Самым высоким минимум будет в самых дорогих регионах - Астане, Алматы и Мангистауской области.
По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, казахстанская продовольственная корзина состоит из 43 наименований продуктов.
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