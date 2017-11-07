﻿ Нацбанк спасет RBK от банкротства

Банк RBK получит 240 миллиардов тенге госпомощи и еще 600 миллиардов будут списаны с проблемных активов банка в отдельную специальную финансовую компанию, передает sputniknews.kz.

В RBK открыты более 28 тысяч счетов и вкладов населения на сумму 188 миллиардов тенге, и в связи с этим государство приняло решение о поддержке банка. Это станет одной из самых дорогих спасательных операций в истории отечественных банков.

Спасать RBK Нацбанк будет не в одиночку, а совместно с правительством и потенциальным инвестором в лице корпорации "Казахмыс".

- В ближайшее время правление Национального банка рассмотрит заявку банка на сумму порядка 240 миллиардов тенге в рамках участия в Программе по повышению финансовой устойчивости банковского сектора, - прокомментировал Акишев, отвечая на вопросы журналистов в правительстве. - По мере поступления ликвидности, в ближайшее время банк начнет осуществлять исполнение обязательств по социально значимым платежам, а также по депозитам мелких и средних вкладчиков.

Он также рассказал, что модель оздоровления предполагает капитализацию банка RBK за счет средств инвесторов на сумму 160 миллиардов тенге. Инвесторам придется совершенствовать бизнес-модель банка для его устойчивого развития.

О том, что у банка возникли проблемы, стало известно в начале октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о ситуации в RBK и заявил, что это результат "воровства акционеров для финансирования своих людей".

- Мы всех приведем в чувство. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим вернуть их деньги, - пообещал глава государства.

RBK - один из крупных банков в Казахстане, занимает 9-е место по размеру активов, и его банкротство, по мнению аналитиков, может привести к непредсказуемым последствиям для финансового сектора страны.