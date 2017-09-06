﻿ Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги - Нурсултан Назарбаев

В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать. Об этом заявил в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев, передает vlast.kz.

«Только модернизация водо и теплоснабжения требует сейчас огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он пояснил, если в стране не будут повышаться тарифы «причем, смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы.

«Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?». Не надо этого бояться (повышения тарифов – V), мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело».

По словам президента, правительство должно подумать над этим вопросом и пойти «постепенным образом». Все дело в том, добавил Нурсултан Назарбаев, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.

«На Кавказе в четыре раза дороже, в России дороже, чем у нас. Вода – вообще никто не контролирует – течет себе и все. Никто не платит за нее. За тепло – низкие (тарифы- V). Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой заход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повышать тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни трубы старые заржавевшие не будем менять. И не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть, крепко подумать и разъяснить. Никуда нам не деться от этого», - подчеркнул глава государства.

«Мы дотируем газ, мы датируем нефть, — продолжил он. — По югу газ сколько стоит? В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, надо разъяснять, решать, еще раз хочу сказать, сбалансированно», — заключил Нурсултан Назарбаев.