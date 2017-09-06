﻿ Аким области встретился с вице-президентом CNPC

Аким области встретился с вице-президентом CNPC

Автор:
Аким области встретился с вице-президентом CNPC

На встрече также затронули вопросы увеличения заработной платы, сохранения рабочих мест и повышения квалификации казахстанских специалистов, сообщает "Диапазон".

Сегодня в Актюбинске действуют более 700 иностранных компаний. Среди них CNPC занимает особое место. За 20 лет совместной работы в регионе добыли более 100 миллионов тонн нефти, а объем инвестиций превысил 13 млрд. долларов.

Глава региона отметил, что между Казахстаном и Китаем сложились тесные партнерские отношения, построенные на взаимовыгодном сотрудничестве.

Ван Дун Цзинь поблагодарил за совместную работу и заверил, что до конца года будет разработан план по повышению зарплаты и обучению местных кадров.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.09.2017, 17:36
  
Суд разрешил китаянке, ранее выдворенной из Казахстана, вернуться к мужу 1
05.09.2017, 16:24
  
Народный банк купил 99,72% простых акций Qazkom
05.09.2017, 09:12
  
В Казахстане стартует новый охотничий сезон 3
04.09.2017, 14:14
  
Актюбинские врачи научатся сортировать пациентов по цветам 1
04.09.2017, 12:30
  
Назарбаев призвал не спешить с медстрахованием
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Министр энергетики не считает тарифы на электроэнергию завышенными 1
Народный банк купил 99,72% простых акций Qazkom
В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает 1
Россия вкладывает в экономику Казахстана ежегодно более миллиарда долларов ​
​Подсолнечное масло будут производить в Актюбинской области 1
​Казахстанцев призывают не реагировать на "всплески" курса нацвалюты
Штрафы для бизнеса заменят на профилактический контроль в РК
Ураган «Харви» может навредить казахстанскому тенге 1
​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане
Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты