﻿ Казахстан направил 41 млн долларов в помощь Кыргызстану

Казахстан направил 41 млн долларов в помощь Кыргызстану

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Казахстан направил 41 млн долларов в помощь Кыргызстану

Первый транш в 41 млн долларов направлен на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана.

В Чолпон-Ате 22 августа на полях Экономического форума «Иссык-Куль–2017» и заседания Совета Евразийской экономической комиссии в присутствии первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина и вице-премьер-министра КР Олега Панкратова Детализированный перечень мероприятий технического содействия подписали вице-министр финансов РК Канат Баедилов и заместитель министра экономики Кыргызской Республики Алмаз Сазбаков, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Отмечается, что в рамках Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет 100 млн. долларов США.

Первый транш, в соответствии с подписанным сегодня Детализированным перечнем, составляет 41 млн долларов США.

«Техническое содействие кыргызской стороне направлено на реализацию проектов Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС: модернизацию и развитие инфраструктуры таможенной границы, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, обучение кыргызских специалистов», - говорится в сообщении.

Так, только для оснащения и модернизации ветеринарной и карантинной служб Кыргызстана Казахстан выделяет техническую помощь в размере 22 млн долларов, «что позволит обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность на территории Кыргызстана и стран ЕАЭС».

«Оказываемое содействие позволит Кыргызской Республике в более сжатые сроки адаптировать экономику страны к требованиям ЕАЭС», - отметили в пресс-службе правительства РК.

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